76-latka udusiła najstarszego syna paskiem

Japońska policja aresztowała 76-letnią kobietę podejrzaną o zabicie 45-letniego syna. Miała go udusić paskiem.

Telewizja Fuji TV podała, że do zbrodni doszło w poniedziałek wieczorem czasu lokalnego w mieście Higashiyamato, leżącym w aglomeracji tokijskiej. Kimiko Inoue zadzwoniła na numer alarmowy i oświadczyła, że zabiła syna.



Policjanci aresztowali kobietę; podczas przesłuchania potwierdziła zeznanie i została oskarżona o zabójstwo. – Syn poprosił mnie, żebym go zabiła, więc go udusiłam – powiedziała śledczym Inoue.



Serwis JapanToday.com wskazał, że seniorka mieszkała razem z synem i córką w wieku około 50 lat. Drugiej kobiety nie było w domu, gdy doszło do tragedii.

