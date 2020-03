Jasna Góra tylko dla nielicznych

W związku z wprowadzeniem kolejnych ograniczeń z powodu pandemii koronawirusa, od środy wejście na Jasną Górę będzie możliwe jedynie od strony Domu Pielgrzyma, przez tzw. Bramę Papieską, tylko w ściśle ograniczonej liczbie osób – poinformowali ojcowie paulini.

„Oznacza to, że wstęp na Jasną Górę zostaje ograniczony do niewielu wiernych. Takiej sytuacji ograniczeń wstępu Jasna Góra nie przeżywała ani za stanu wojennego, ani za okupacji hitlerowskiej, ani nawet za czasów carskich. Sytuacja jest nadzwyczajna” – poinformowało na Twitterze biuro prasowe klasztoru.



Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze należy do najbardziej znanych i najczęściej odwiedzanych miejsc kultu religijnego w Europie. W zeszłym roku kościół i klasztor odwiedziło 4,4 mln pielgrzymów i turystów – około 100 tys. więcej niż rok wcześniej. Wzrosła między innymi liczba pielgrzymów, którzy przybyli do Częstochowy pieszo.



Marzec to co roku w sanktuarium miesiąc licznych pielgrzymek maturzystów – w tym roku odbyły się jedynie te zaplanowane na pierwszą dekadę miesiąca, pozostałe odwołano, podobnie jak wiele innych zaplanowanych pielgrzymek i wydarzeń.

W związku z wprowadzeniem kolejnych ograniczeń #koronawirus od jutra wejście na #JasnaGóra tylko od strony Domu Pielgrzyma przez tzw. Bramę Papieską i to tylko w ściśle ograniczonej liczbie osób. pic.twitter.com/MEEnfKCNfQ — JasnaGoraNews (@JasnaGoraNews) March 24, 2020

źródło: pap

O ograniczeniu liczby wiernych w kościołach przypomniała także Kuria Archidiecezji Częstochowskiej, wskazując, iż w związku z zaostrzeniem profilaktyki w stanie epidemii od środy zakazane będą zgromadzenia powyżej dwóch osób. Wyjątek stanowią zgromadzenia o charakterze religijnym. Może w nich uczestniczyć maksymalnie pięć osób. Do tej liczby nie wlicza się celebrans i koncelebransi – podała częstochowska kuria.Wobec ograniczenia możliwości udziału w mszach, metropolita częstochowski abp Wacław Depo udzielił ogólnej dyspensy od obowiązku udziału we mszy w niedziele i święta nakazane dla wszystkich wiernych, bez rozróżnienia grup i okoliczności; będzie obowiązywać do odwołania. Dyspensa została opublikowana na stronie internetowej Archidiecezji Częstochowskiej