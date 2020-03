Pocztowcy chcą bezpieczniejszych procedur. „Boję się”

Pracownicy Poczty Polskiej pracują, ale obawiają się o swoje zdrowie. Zgłaszają postulat wprowadzenia bezpieczniejszych procedur w związku z epidemią koronawirusa – informuje „Nasz Dziennik”.

W dobie pandemii wiele firm przeszło na pracę zdalną, Poczta Polska nie może sobie na to pozwolić.



„Praca nasza wygląda inaczej niż kilka tygodni wcześniej. Listy i przesyłki zostawiam w skrzynkach pocztowych. Jednak emeryturę muszę dostarczyć do adresata” – podkreśla pan Zbigniew, listonosz z jednej z podwarszawskich miejscowości.



Listonosz w kontaktach z klientami stara się zachowywać środki ostrożności, jednak charakter wykonywanej pracy nie pozwala wykluczyć groźby zakażenia.



„Boję się, że gdybym stał się nosicielem wirusa, mógłbym zarazić wiele osób, a co gorsze mam styczność z emerytami i ludźmi starszymi” – wskazuje.



Spółka zapewnia, że stosuje się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz GIS, aby zminimalizować ryzyko zakażenia się koronawirusem przez pracowników.

„Zarząd Poczty Polskiej podjął decyzję o przeznaczeniu dodatkowych środków na płyny dezynfekujące oraz rękawiczki dla pracowników eksploatacji. Płyny w pierwszej kolejności rozdzielone zostały wśród listonoszy. Są to osoby, które mają największy i najczęstszy kontakt z klientem, bez możliwości użycia bieżącej wody i mydła antybakteryjnego” – tłumaczy rzeczniczka prasowa operatora Justyna Siwek.

Jak dodaje, „Poczta Polska podjęła również decyzję o zakupie maseczek ochronnych i termometrów, które trafią między innymi do sortowni i placówek pocztowych”.



„Zarząd zdecydował o wypłacie dodatkowego świadczenia w wysokości 50 zł na indywidualny zakup środków do dezynfekcji oraz środków ochrony. Otrzymają je pracownicy zatrudnieni na stanowiskach eksploatacyjnych, mający bezpośredni kontakt z klientami i ładunkami pocztowymi” – podkreśla Siwek.



Obecna sytuacja i wprowadzane przez rząd ograniczenia sprawiają, że Poczcie Polskiej przybywa pracy, a jednocześnie wielu pracowników poszło na zwolnienie lekarskie.



„Wiele instytucji państwowych i samorządowych w sposób dość wygodny rozstało się z klientami. Różnego rodzaju urzędy tego kontaktu unikają i nie mają bezpośredniego z nimi kontaktu. Rozsyłają korespondencję do interesantów w formie listów poleconych i oczekują zwrotnej informacji w takiej samej formie” – zauważa przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej Bogumił Nowicki.



Gazeta zaznacza, że Poczta próbuje przystosować się do warunków, w których teraz musi funkcjonować.



„Dyskutujemy wewnątrz firmy, w jaki sposób zmienić warunki doręczania, bo w obecnej sytuacji trudno wymagać, aby była pełna procedura podpisywania, poświadczania, a nawet zapisywania na tablecie. Sądowe przesyłki muszą być potwierdzane elektronicznie. Pracownicy poczty pracujący w bezpośrednim kontakcie z klientem mają do czynienia ze swoistym biohazardem” – podkreśla Nowicki.



Z uwagi na podwyższoną absencję pracowników Poczta Polska skróciła godziny pracy placówek pocztowych. Wprowadzone również zostały zmiany w organizacji pracy: czas pracy w dni robocze został skrócony do sześciu godzin.