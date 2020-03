Uniwersytet Oksfordzki: Nawet co drugi Brytyjczyk zakażony koronawirusem

Koronawirus mógł już zainfekować znacznie więcej osób w Wielkiej Brytanii, niż naukowcy dotychczas szacowali, być może nawet połowę populacji – wynika z badań z Uniwersytetu w Oksfordzie. Ustalenia naukowców przedstawił dziennik „Financial Times”.

Sunetra Gupta, profesor epidemiologii teoretycznej, wyjaśniła, że jeśli wyniki się potwierdzą, oznaczają one, że mniej niż jedna osoba na tysiąc zakażonych wirusem choroby Covid-19 zachoruje na tyle, by potrzebować leczenia szpitalnego. W zdecydowanej większości występują bardzo łagodne objawy lub nie ma ich wcale.



Model stworzony przez Grupę Ewolucyjnej Ekologii Chorób Zakaźnych na Uniwersytecie w Oksfordzie wskazuje, że koronawirus dotarł do Wielkiej Brytanii najpóźniej w połowie stycznia. Jak wiele pojawiających się infekcji, rozprzestrzeniał się w niewidoczny sposób przez ponad miesiąc, zanim pod koniec lutego oficjalnie zarejestrowano pierwsze przekazanie wirusa między osobami będącymi w Wielkiej Brytanii.



„FT” zwraca uwagę, że badania przedstawiają bardzo odmienny pogląd na temat epidemii niż model stworzony w Imperial College London, który silnie wpłynął na politykę rządu i cytuje Guptę, która jest zaskoczona, że został on bezwarunkowo zaakceptowany. Jednocześnie nie skrytykowała decyzji gabinetu Borisa Johnsona o zamknięciu praktycznie wszystkiego w kraju.

Badanie oksfordzkie oparto się na modelu „podatność-zakażenie-wyzdrowienie”, zbudowanym na podstawie doniesień o przypadkach i zgonach z Wielkiej Brytanii i Włoch. Badacze dokonali oparli się na tym, co uważają za najbardziej wiarygodne założenia dotyczące zachowania się wirusa.

Dziennik ocenia, że wskutek badania może powrócić kwestia „odporności stadnej”, koncepcji, że wirus przestanie się rozprzestrzeniać, gdy wystarczająco dużo osób uodporni się na niego, ponieważ już się nim zaraziło. Brytyjski rząd porzucił tę – nieogłoszoną oficjalnie – strategię, pozwalającą na kontrolowane rozprzestrzenianie się infekcji, wskutek ostrzeżeń naukowców, że doprowadzi to do zalania publicznej służby zdrowia liczbą pacjentów w stanie krytycznym.



Ale – jak sugeruje gazeta – badania prof. Gupty oznaczałyby, że Wielka Brytania już uzyskała znaczną odporność stadną w czasie niewykrytego rozprzestrzeniania się Covid-19 w ciągu ponad dwóch miesięcy.



Jeśli wyniki zostaną potwierdzone testami, wówczas wprowadzone restrykcje mogłyby być zniesione znacznie wcześniej niż wskazuje rząd. Chociaż niektórzy eksperci wyrazili wątpliwości co do siły i długości ludzkiej odpowiedzi immunologicznej na wirusa, Gupta powiedziała, że pojawiające się dowody utwierdzają ją w przekonaniu, iż ludzkość zbuduje odporność stadną przeciwko Covid-19.