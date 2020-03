Posłanka Lewicy o zmianie regulaminu Sejmu: Pani Kidawa-Błońska jest „za, a nawet przeciw”

Myślę, że to jest trochę „za, a nawet przeciw”. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska podczas posiedzenia Prezydium Sejmu, na którym stanowiła reprezentację klubu Koalicji Obywatelskiej, wstrzymała się od głosu. Teraz z kolei mówi, że jest przeciw. Wstrzymanie się od głosu to nie jest to samo. Myślę, że zmieniła zdanie w przeciągu kilku godzin – powiedziała w rozmowie z portalem tvp.info posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska. Odniosła się w ten sposób do wtorkowego posiedzenia Prezydium Sejmu, na którym głosowano uchwałę o zmianie regulaminu izby niższej parlamentu.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała na konferencji prasowej, że Prezydium Sejmu przyjęło uchwałę o zmianie regulaminu Izby. Jak mówiła, na sali plenarnej będzie ograniczona liczba posłów, zasiądą na niej przedstawiciele każdego klubu, zaś pozostali posłowie będą mogli brać udział w posiedzeniu Sejmu zdalnie. Wyjaśniła, że należy mieć na uwadze zdrowie parlamentarzystów, pracowników Sejmu, a także dziennikarzy.



– Nasza zmiana idzie w tym kierunku, żeby już w piątek móc obradować według nowego regulaminu, który obowiązywał z dniem przyjęcia - chcemy go przyjąć właśnie na piątkowym posiedzeniu – ale z mocą obowiązującą od dnia dzisiejszego, czyli od dnia, w którym Prezydium Sejmu ten projekt uchwały przyjęło – mówiła marszałek Sejmu. Jak przekazała, za przyjęciem uchwały zagłosowało pięciu członków Prezydium Izby. Jedynym politykiem, który wstrzymał się od głosu, była Małgorzata Kidawa-Błońska.



– Rozumiem, że ma takie podejście, natomiast to podejście nie jest konsekwentne. Zastanawiam się, jaki jest tego cel – powiedziała w rozmowie z nami posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska.



– Możemy rozważać, możemy kazuistycznie się zastanawiać nad wieloma rzeczami dotyczącymi regulaminu Sejmu, ale uważam, że większość osób, które pracują i dalej chciałyby pracować, bądź prowadzą przedsiębiorstwa i chciałby je dalej prowadzić, nie mają ochoty się w to zagłębiać – dodała. Jak podkreśliła, najważniejsze jest to, aby jak najszybciej otrzymali oni pomoc.



– Myślę, że wszyscy – i pracownicy, i osoby świadczące pracę na różnego rodzaju umowach cywilno-prawnych, i przedsiębiorcy, właściciele firm – mają jedno oczekiwanie: żeby jak najszybciej uchwalić takie przepisy, które pozwolą im zachować pensje, uratować firmy, zachować miejsca pracy i pomóc po prostu ich budżetom domowym, ich rodzinom – wskazała Żukowska.

Posłanka Lewicy podkreśliła także, że otrzymała informację od wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, iż głosowanie zdalne nie ma być obowiązkiem, ale możliwością, z której można skorzystać lub nie.



– Jest to wybór. Nie będzie tak, że ktoś postawi szlaban. Jeśli posłowie z danej frakcji będą chcieli wejść do Sejmu, to nikt im tego nie uniemożliwi. Oczywiście ta regulacja nie weszła. Ona dopiero zostanie uchwalona na posiedzeniu, które jest zwołane na piątek – wskazała posłanka Lewicy.



Żukowska odniosła się także do wpisu Bartłomieja Sienkiewicza na Twitterze, w którym stwierdził on, że „Sejm przez tablety to jest złamanie konstytucji i regulaminu”.



– Pan Sienkiewicz odnosił się do tego, że jest to głosowanie, które jest łamaniem konstytucji i Platforma jest przeciwko, że wszyscy powinni być przeciwko. Wrócę do tego wątku, że pani Kidawa-Błońska jako reprezentantka tej formacji, kandydatka tej formacji, nie była przeciw, tylko wstrzymała się od głosu. To jest inne stanowisko. To się też inaczej liczy w głosowaniu – powiedziała Żukowska.

Może Pan nie brać w nim udziału (tylko wówczas PiSowi będzie o większość łatwiej, zatem nie zachęcam). Może Pan także przyjechać do Sejmu i wziąć udział w posiedzeniu stacjonarnie.



– Mam również dużo zastrzeżeń od strony formalno-prawnej do tego, w jaki sposób to powinno zostać uchwalone. Myślę, że może da się to tak zorganizować, żeby przyjąć uchwałę Sejmu w normalnym trybie, która zadecyduje o tym, że dalszy tryb procedowania będzie zdalny – dodała.Żukowska przyznała, że nie chciałaby, aby został wprowadzony stan wyjątkowy, gdyż w jej opinii jest to za duża ingerencja w prawa obywatelskie. Zaznaczyła przy tym, że obecna sytuacja wymaga od parlamentarzystów szybkiego i stanowczego działania.