Czego dotyczą ograniczenia ws. epidemii? Odpowiadamy na pytania internautów

Ograniczenia wprowadzone w związku z epidemią dotkną każdego obywatela. Spłynęło do nas wiele pytań w sprawie obowiązujących obostrzeń w przemieszczaniu się. Odpowiedzieliśmy na najważniejsze z nich.

Czy w związku z ograniczeniami od jutra w Polsce, można będzie pojechać na swoją działkę, czy jest to wykluczone?



Przepisy pozwalają na realizowanie niezbędnych codziennych potrzeb. Do takiej kategorii można zaliczyć spacer czy wyjście do lasu, ale z zachowaniem ograniczeń odległości oraz limitu przemieszczających się osób (maksymalnie dwie osoby, z wyłączeniem rodzin). Wyjazd w celach rekreacyjnych nie zalicza się do niezbędnych codziennych potrzeb.



Czy w związku z wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi koronowirusa, można przemieszczać się samochodem?



Wychodzić z domu można jedynie w celu realizacji niezbędnych codziennych potrzeb. Jeśli samochód jest środkiem do ich realizacji, to przemieszczanie się nim jest uprawnione.



Do 11 kwietnia obowiązuje zakaz przemieszczania się z wyjątkiem:



- drogi do i z pracy,



- wolontariatu w walce z koronawirusem,



- niezbędnych spraw życia codziennego,



- uczestnictwa w wydarzeniach religijnych, w których nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób (wyłączając z tego osoby sprawujące posługę).

Do kategorii niezbędnych codziennych potrzeb można zaliczyć np. jednorazowe wyjście w celach sportowych. Należy jednak pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości od innych oraz o tym, że powinniśmy uprawiać sport w grupie maksymalnie dwuosobowej (nie dotyczy to jednak rodzin).Nie. Obowiązuje zakaz przemieszczania się z wyjątkiem: drogi do i z pracy, wolontariatu w walce z koronawirusem, niezbędnych spraw życia codziennego, uczestnictwa w wydarzeniach religijnych, w których nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób (wyłączając z tego osoby sprawujące posługę).

Czy osoba wracająca z sanatorium podlega kwarantannie?



Osoba taka podlega kwarantannie, jeśli wykazuje objawy zakażenia koronawirusem.



Dzień dobry. Od jutra wchodzą nowe obostrzenia dotyczące przemieszczania się. Moje pytanie brzmi: czy w takim wypadku nie wolno podróżować własnym samochodem pomiędzy województwami? Sprawa dotyczy pomocy rodzicom, którzy mieszkają w innym województwie...



Nadal będzie można pomagać osobom wymagającym opieki. Fakt, że znajdują się w innym województwie nie ma znaczenia.



Czy w dniach ograniczeń w przemieszczaniu się będę mógł wychodzić na spacery?



Spacer można zaliczyć do niezbędnych codziennych potrzeb, ale koniecznym jest zachowanie ograniczeń odległości i limitu przemieszczających się osób. Również takie wyjścia powinny być jednak ograniczone do niezbędnego minimum.



Czy w lokalach gastronomicznych nadal będzie można kupić jedzenie na wynos?



Tak. Tego typu usługi dalej mogą być świadczone.



Czy ograniczania swobód obywatelskich nie powinna regulować ustawa, a nie rozporządzenie?



Rozporządzenie zostało wydane na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.