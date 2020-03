Poseł PO: Można zabezpieczyć Sejm. Są skafandry i gogle

Będziemy wymagali od pani marszałek Witek zabezpieczenia Sejmu. Przecież są skafandry, są gogle, są maski. Można zabezpieczyć posiedzenie Sejmu – powiedział w programie „Minęła 20” w TVP Info poseł PO Piotr Borys. Polityk odniósł się w ten sposób do zmiany regulaminu Izby.

Koronawirus na świecie. Śledzimy najnowsze przypadki [RELACJA] Świat zmaga się z epidemią koronawirusa. Groźny wirus wywołujący zapalenie płuc rozprzestrzenił się z Chin i pojawił się w większości państw... zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



We wtorek odbyło się posiedzenie Prezydium Sejmu ws. szczegółów organizacyjnych i rozwiązań bezpieczeństwa, dotyczących piątkowego posiedzenia Izby.



Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała na konferencji prasowej, że Prezydium Sejmu przyjęło uchwałę o zmianie regulaminu Izby. Jak mówiła, na sali plenarnej będzie ograniczona liczba posłów, zasiądą na niej przedstawiciele każdego klubu, zaś pozostali posłowie będą mogli brać udział w posiedzeniu Sejmu zdalnie.



Do zmian w Izbie odniósł się w programie „Minęła 20” w TVP Info poseł PO Piotr Borys. Na pytanie prowadzącej, czy posłowie PO ubiorą się w skafandry po to, aby przyjść, odparł: „Chcę powiedzieć o tym, że jest wiele różnych możliwości, aby odbyć posiedzenie, niekoniecznie łamiąc konstytucję i łamiąc regulamin”.

#wieszwiecej Polub nas