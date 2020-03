Cieszyn: zamknięty SOR i sanepid. Koronawirus wśród pracowników

W związku z potwierdzonym przypadkiem zakażenia koronawirusem wśród pracowników zamknięta została Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Cieszynie oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy w tamtejszym szpitalu. SOR ma zostać otwarty za 48 godzin.

– Od dzisiejszego wieczoru cieszyński SOR będzie zamknięty. Z powodu zakażenia dwóch pracowników odsunięta od pracy musiała zostać cała ekipa współpracujących z nimi lekarzy i pielęgniarek. Ich powrót do pracy może nastąpić nie wcześniej niż po siedmiu dniach kwarantanny i przeprowadzeniu badań – poinformowała rzecznik starosty cieszyńskiego Sylwia Pieczonka.



Przedstawicielka władz powiatowych dodała, że Szpitalny Oddział Ratunkowy będzie zamknięty do czasu przeprowadzenia dekontaminacji oraz reorganizacji pracy, co powinno nastąpić w ciągu 48 godzin. Najbliższe szpitalne oddziały ratunkowe znajdują się w szpitalach wojewódzkich w Bielsku-Białej i Jastrzębiu-Zdroju.



Wcześniej cieszyńskie starostwo informowało także o zamknięciu z podobnego powodu – zakażenia koronawirusem wśród pracowników – tamtejszej stacji Sanepidu. Decyzję co do dalszych działań w tej sprawie ma podjąć w środę Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

źródło: pap

Dziś w Szpitalu Śląskim w Cieszynie zmarł 71-letni mężczyzna z Ustronia. To pierwsza ofiara koronawirusa na Śląsku Cieszyńskim, druga w Śląskiem i dziesiąta w Polsce. mężczyzna miał kontakt z bliskimi, którzy wrócili z zagranicy. Był w ciężkim stanie. Miał choroby współistniejące. Trafił do szpitala w czwartek.W Cieszynie hospitalizowana jest także żona zmarłego. osoby, które się z nim zetknęły, zostały poddane Kwarantannie