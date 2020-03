Ponad miliard ludzi ma zakaz wychodzenia z domu. Koronawirus w Indiach

Całkowitą blokadę kraju i zakaz opuszczania domów przez 21 dni od północy ogłosił premier Indii Narendra Modi w przemówieniu telewizyjnym. Decyzję podjęto, gdy w kraju tym liczba zakażeń przekroczyła 500 przypadków i większość stanów wprowadziła prewencyjne nakazy.

– Jeśli nie będziemy w stanie wytrzymać 21 dni, cofniemy się 21 lat wstecz – powiedział premier Modi cytowany przez dziennik „The Indian Express”. – Ze złożonymi rękoma (do przywitania – PAP) apeluję do ludzi, by nie wychodzili z domów – dodał.



Wcześniej władze 32 stanów i terytoriów związkowych wprowadziły surowe ograniczenia związane z koronawirusem i nakazały pozostanie mieszkańcom w domach. Obecnie zakaz, który obwiązuje od północy, dotyczy całych Indii, w których mieszka 1,3 mld ludzi. Władze zapowiedziały karanie mandatem w wysokości 1 tys. rupii (ok. 56 zł) lub miesięcznym aresztem za łamanie zakazów. Dozwolone jest wyjście po zakupy do sklepów spożywczych oraz aptek.



Jeszcze przed wydaniem nakazu pozostania w domach władze Indii zawiesiły międzynarodowe i krajowe połączenia lotnicze i transport kolejowy, którym codziennie podróżowało 23 mln pasażerów.



Premier Indii tłumaczył, że nosicielem koronawirusa mogą być osoby bez symptomów choroby. – Niektórzy mylą się myśląc, że ograniczanie kontaktów dotyczy tylko osób, które są chore. Dotyczy wszystkich mieszkańców, członków rodziny i także premiera – podkreślał Modi.

Decyzję podjęto w związku z nagłym skokiem wykrytych przypadków w Indiach – w kraju jest już 519 zakażonych osób, w tym dziesięć ofiar śmiertelnych.

– Nie martwcie się o podstawowe prowizje (żywnościowe – PAP), tym się zajęliśmy i będziemy o nie dbać w przyszłości – zapewnił premier.



We wtorek DV Prasad prezes państwowych magazynów, gdzie przechowuje się rezerwy żywności zapewniał agencję Bloomberga, że Indie mają zapasy na 18 miesięcy. – Absolutnie nie ma powodów do zaniepokojenia w kwestii zboża i ryżu, w żadnej części kraju – podkreślił.



W państwowych magazynach ma być 100 mln ton zapasów do końca kwietnia br., wobec zapotrzebowania 50-60 mln ton do dystrybucji wśród najuboższych. Szacuje się, że w roku budżetowym 2019-2020 plony w Indiach miały osiągnąć poziom 292 mln ton.



– Zamknięcie na 21 dni, to bardzo długi okres, ale jest to bardzo ważne dla ciebie i bezpieczeństwa twojej rodziny. Wierzę, że każdy Indus, nie tylko zmierzy się z tym wyzwaniem, ale w czasach kryzysu wyjdzie z tego zwycięski – zakończył.