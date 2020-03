W hiszpańskich domach opieki odkryto zwłoki opuszczonych seniorów

W Hiszpanii do dezynfekcji domów opieki wysyłane jest wojsko. W środku znajdowani są opuszczeni seniorzy, a nawet ciała osób, które zmarły we własnych łóżkach.

Władze w Madrycie poinformowały, że w ciągu ostatniej doby odnotowano największy wzrost liczby ofiar. Na codziennej konferencji prasowej hiszpańskie służby ratunkowe poinformowały, że w ciągu ostatniej doby zmarło ponad pół tysiąca osób, a liczba ofiar zbliża się do 2700. 40 tysięcy osób jest zakażonych, a wśród nich jest 5,5 tysiąca pracowników służby zdrowia.



Szef hiszpańskich służb ratunkowych Fernando Simon poinformował równocześnie, że rośnie liczba osób, które udało się wyleczyć. – Takich osób jest coraz więcej. Obecnie mamy ich prawie 3800. Od kilkunastu dni notujemy więcej wyleczonych niż zmarłych – dodał.



Najwięcej przypadków zakażeń oraz zgonów notuje się w Madrycie, Katalonii i w Kraju Basków. Równocześnie jednak coraz więcej chorych pojawia się na terenach przygranicznych z Francją. Policja informuje o przypadkach osób, które uciekają ze szpitali, chociaż nie zostały jeszcze wyleczone.

źródło: tvp info, iar

Z kolei w Madrycie główny zakład pogrzebowy nie ma już strojów ochronnych dla pracowników i nie przyjmuje ciał kolejnych zmarłych. Trumny mają być teraz zwożone do jednej z hal sportowych.Hiszpańskie media informują, że żołnierze, którzy przeszukują domy starców lub mieszkania osób samotnych znalazły wiele osób chorych, a nawet ciała w łóżkach.Prokuratura wszczęła dochodzenie po tym, jak okazało się, że z części domów opieki na wieść o epidemii wirusa uciekł personel, zostawiając starsze osoby same.Władze chcą przedłużyć zakaz opuszczania domów do 11 kwietnia czyli do Wielkanocy.