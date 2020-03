Liczba zakażeń w Europie przekroczyła 200 tysięcy

Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem w Europie przekroczyła 200 tysięcy. Większość tych infekcji przypada na dwa kraje: 64 tys. we Włoszech oraz 40 tys. w Hiszpanii. Blisko 11 tysięcy osób zmarło.

Europa jest najbardziej obecnie dotkniętym przez nowy patogen kontynentem. Kolejne miejsce zajmuje Azja ze 100 tysiącami przypadków i ponad 3,5 tys. zgonów.



Najgorsza sytuacja jest obecnie we Włoszech oraz w Hiszpanii. Władze w Madrycie poinformowały, że w ciągu ostatniej doby odnotowano największy wzrost liczby ofiar. W ciągu ostatniej doby zmarło ponad 500 osób, a liczba zgonów zbliża się do 2,7 tys. 40 tys. osób jest zakażonych, a wśród nich jest 5,5 tysiąca pracowników służby zdrowia.



Szef hiszpańskich służb ratunkowych Fernando Simon poinformował równocześnie, że rośnie liczba osób, które udało się wyleczyć. – Takich osób jest coraz więcej. Obecnie mamy ich prawie 3,8 tys. Od kilkunastu dni notujemy więcej wyleczonych niż zmarłych – dodał.



Najwięcej przypadków zakażeń oraz zgonów notuje się w Madrycie, Katalonii i w Kraju Basków. Równocześnie jednak coraz więcej chorych pojawia się na terenach przygranicznych z Francją. Policja informuje o przypadkach osób, które uciekają ze szpitali, chociaż nie zostały jeszcze wyleczone.

źródło: iar, independent.co.uk

Hiszpańskie media informują, że żołnierze, którzy przeszukują domy starców lub mieszkania osób samotnych, znalazły wiele osób chorych, a nawet ciała zmarłych w łóżkach. Prokuratura wszczęła dochodzenie po tym, jak okazało się, że z części domów opieki na wieść o epidemii wirusa uciekł personel, zostawiając starsze osoby same.Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzegła, że pandemia przyspiesza, ponieważ o ile pierwsze 100 tys. osób zaraziło się wirusem SARS-CoV-2 w ciągu 67 dni, to wzrost liczby zarażonych z 200 do 300 tys. nastąpił w ciągu 4 dni. Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus wskazał, że „nie jesteśmy bezradnymi widzami” i „możemy zmienić trajektorię epidemii”.