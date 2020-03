45 nowych przypadków zakażenia koronawirusem; łącznie już 844

Jak podało Ministerstwo Zdrowia, nowe przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą 18 osób z woj. łódzkiego, ośmiu z woj. dolnośląskiego, pięciu osób z woj. śląskiego, pięciu z woj. zachodniopomorskiego i pięciu z małopolskiego, trzech osób z woj. warmińsko-mazurskiego oraz jednej osoby z woj. wielkopolskiego. Liczba osób zakażonych koronawirusem wzrosła do 844.

