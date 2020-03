Policja zadowolona z... przestępców. „W związku z epidemią, mniej zdarzeń”

Można powiedzieć, że nasz apel o ograniczenie działalności przestępczej, skierowany pół żartem, pół serio do przestępców, odniósł skutek – powiedział we wtorek rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka. Dodał, że w związku z epidemią koronawirusa, w przypadku niektórych przestępstw odnotowano spadek o ponad połowę zdarzeń.

Jak ocenił rzecznik Komendanta Głównego Policji, w trudnych chwilach w związku z epidemią koronawirusa „Polacy jednoczą się, są bardziej zdyscyplinowani i odpowiedzialni”. – Przestępcy ograniczają swoją działalność, czego efektem jest mniej popełnionych przestępstw – podkreślił.



– To również skuteczne działania policjantów, którzy mimo dodatkowych obowiązków związanych ze zwalczaniem pandemii wirusa, wykonują cały czas nasze codzienne, ustawowe obowiązki (...). Przy okazji sprawdzania osób poddanych kwarantannie docierają do wielu miejsc, oddziaływując prewencyjnie – dodał.



Według statystyk Komendy Głównej Policji, w przypadku niektórych przestępstw odnotowano spadek o ponad połowę zdarzeń.



Dla przykładu, od 13 do 18 marca 2019 roku funkcjonariusze odnotowali 2064 kradzieże na terenie całego kraju. W analogicznym okresie w tym roku liczba kradzieży spadła do 997 zdarzeń.



Funkcjonariusze odnotowali też spadek w przypadku kradzieży z włamaniem, gdy w 2019 roku w okresie od 13 do 18 marca doszło do 894 zdarzeń, a w tym samym czasie w 2020 roku do 599.

Z danych KGP wynika również, że w marcu 2020 roku doszło do mniejszej liczby bójek i pobić. Od 13 do 18 marca odnotowano 40 przypadków, gdy rok temu było ich 73.

Spadek policjanci odnotowali również w przypadku przestępstw o podłożu seksualnym. W dniach 13-18 marca ubiegłego roku było ich 52, a w tym samym okresie w 2020 roku - 23.



Mniej jest przestępstw dotyczących rozbojów. Od 13 do 18 marca 2019 roku policjanci odnotowali 74 przypadki, z kolei w tym roku - 53.



Zmniejszyła się liczba zatrzymanych na gorącym uczynku. Według danych KGP w 2019 roku od 13 do 18 marca zatrzymano 965 osób, a w tym roku w tym samym okresie czasu - 541.



Policjanci odnotowali również spadek liczby wypadków w tym samym okresie z 405 do 242.



Mniej jest też na drogach pijanych kierowców. Od 13 do 18 marca 2020 roku policjanci zatrzymali 797 kierujących w stanie nietrzeźwości (zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila - red). Z kolei rok temu w tym samym czasie zatrzymano 1250 kierowców.