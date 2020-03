Kreml znów oczernia Polskę. Agresywna kampania z koronawirusem w tle

„Rosyjskie samoloty niosące pomoc Włochom nie mogą korzystać z polskiej przestrzeni powietrznej” – twierdzi rosyjski portal propagandowy Sputnik. Chodzi o przelot 14 samolotów z pomocą humanitarną i personelem medycznym dla przeciążonej walką z koronawirusem włoskiej służby zdrowia, które z powodu rzekomego polskiego zakazu miały nadkładać tysiące kilometrów. Jest to fake news. Rosja w ogóle nie zwracała się do Polski z prośbą o zezwolenie na przelot.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



„Strona rosyjska nie składała wniosku o wlot w polską przestrzeń powietrzną. Lot odbywał się via Rosja, Turcja, Grecja, Albania i Włochy” – brzmi odpowiedź w tej sprawie, wydana przez Wydział Prasowy Ministerstwa Obrony Narodowej.



Z kolei Polska Agencja Żeglugi Powietrznej odpowiedzialna za kontrolę ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej zapewniła, że „nie jest prawdą, jakoby polska przestrzeń powietrzna została zamknięta dla samolotów z Rosji”. „Przestrzeń powietrzna nad Polską jest otwarta, sprawnie zarządzana i bezpieczna. Ruch tranzytowy nad Polską odbywa się przez cały czas” – poinformowała PAŻP.



Na rosyjskiego fake newsa zareagowało również Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

⚠️Attention: another #FakeNews on the #coronavirus pandemic.



❌Russia did not request entry into Polish airspace.

❌The news of Poland’s alleged refusal is baseless and untrue. pic.twitter.com/8bL6eSBjj8