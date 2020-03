Współpracownik prof. Religi chwali rząd. „Zaskakuje szukanie dziury w całym”

– To co, robi minister Łukasz Szumowski i jego współpracownicy oceniam pozytywnie i sądzę, że ze wszechmiar zasługuje to stanowisko na poparcie ze strony społeczeństwa. Jego determinację w ograniczeniu skutków pandemii widać w odwadze podejmowanych decyzji. Mnie jako byłego ministra zdrowia zaskakuje czasem przysłowiowe szukanie dziury w całym przez część osób z życia publicznego – powiedział w rozmowie z portalem niezalezna.pl dr hab. n. med. Marian Zembala, dyrektor naczelny Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, b. minister zdrowia i współpracownik prof. Zbigniewa Religi.

– To co, robi minister Łukasz Szumowski i jego współpracownicy oceniam pozytywnie i sądzę, że ze wszechmiar zasługuje to stanowisko na poparcie ze strony społeczeństwa. Jego determinację w ograniczeniu skutków pandemii widać w odwadze podejmowanych decyzji. Mnie jako byłego ministra zdrowia zaskakuje czasem przysłowiowe szukanie dziury w całym przez część osób z życia publicznego. Bo kiedy większość krajów UE, także tych z bardzo bogatym budżetem zostało zaskoczonych pandemią grypy i – powiedzmy sobie szczerze porażonych jej skutkami – w Polsce na szczęście takiego efektu nie widać – mówi specjalista w dziedzinie kardiochirurgii, transplantologii klinicznej oraz chirurgii ogólnej.



Jego zdaniem, duże zasługi ma tu rząd Mateusza Morawieckiego oraz prezydent Andrzej Duda, „którzy rozumieją skutki medyczne, ale i ekonomiczne czy społeczne rozwijającej się pandemii”.



– Robią też wszystko, aby jej zapobiec lub zminimalizować skutki i – trzeba chcieć dostrzec ten wysiłek ponad podziałami. Bardzo mnie cieszy pewna zmiana mentalności polskiego społeczeństwa, którą obserwuję – zamiast postawy kontestującej – wszystko i wszędzie – pojawia się zrozumienie – powiedział prof. Zembala.



Jak dodał, w zachowaniu społeczeństwa widzi troskę nie tylko o swoje własne zdrowie, ale też o sąsiadów pozbawionych często wsparcia bliskich. – Tę troskę widać ze strony państwa i to jest szczególnie ważne i potrzebne – mówi.

źródło: niezalezna.pl

– Obecnie w Polsce potrzeba pakietów rozwiązań stabilizujących gospodarkę i przeciwdziałających upadkom małych przedsiębiorstw. Godne podkreślenia jest tu zespolone działanie władz rządowych i samorządowych w tym trudnym okresie. To wszystko razem pomoże pokonać zagrożenie i przywrócić normalność. (…) Pamiętajmy, że aby tak się stało, musimy bardzo skutecznie i z determinacją działać dzisiaj nawet za cenę pewnej niewygody i osobistych czy instytucjonalnych ograniczeń. Wierzę w powodzenie tych działań – dodaje dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca.