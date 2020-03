Sanepid: Wszyscy medycy z objawami będą badani pod kątem zakażenia

Medycy, m.in. lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, diagności laboratoryjni, którzy mają objawy wskazujące na chorobę COVID-19 i nie są w stanie udokumentować kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie, będą poddawani badaniom diagnostycznym – poinformował rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bondar.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Podał, że sanepid „poszerzył w poniedziałek definicję przypadku na potrzeby nadzoru nad zakażeniem ludzi nowym wirusem SARS-CoV-2”. Rzecznik wyjaśnił, że najważniejsza zmiana dotyczy medyków i umożliwienia wykonywania im testów na wykrycie patogenu wywołującego COVID-19. To kluczowe, by skutecznie ograniczyć skutki epidemii.



– Najważniejsza zmiana to wyjście naprzeciw oczekiwaniom środowiska medycznego i ich szczególna ochrona. W tej chwili jesteśmy w zaawansowanej fazie epidemii. Dochodzi do zakażeń poziomych. W ogromnej większości przypadków cały czas mamy kontrolę nad nimi, ale pojawiają się też przypadki, gdy nie jesteśmy w stanie ustalić źródła zakażenia – wyjaśnił Bondar.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Dodał, że obecnie test diagnostyczny może być wykonany zarówno u lekarza, jak i pielęgniarki, ratownika medycznego czy diagnosty, gdy mają oni określone objawy niewydolności oddechowej, ale nie do końca potrafią potwierdzić źródła zainfekowania.– Ta grupa nie musi mieć udokumentowanych kontaktów z osobą podejrzaną. Nasilone objawy, takie jak kaszel, gorączka, duszność, są wystarczającą przesłanką wykonania badania u osoby, od której zależy często nasze zdrowie – wytłumaczył.Dodał też, że personel medyczny ma kluczowe znaczenie w walce z epidemią i istotna teraz, jeszcze bardziej niż zwykle, jest wydolność systemu ochrony zdrowia.Rzecznik podkreślił jednocześnie, że spora część pacjentów przechodzi chorobę COVID-19 niezwykle lekko i nie musi być hospitalizowana.– Dla ludzi młodych to są nieraz lekkie przeziębienia. Takie przypadki nie muszą być leczone w szpitalu. Musimy maksymalnie teraz chronić personel medyczny i odciążać szpitale, by miały czas i możliwość zajmowania się pacjentami, których stan zdrowia jest poważny. Chodzi o to, by było mniej ofiar – podsumował.