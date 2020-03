Fake news posłanki PO. Pomaska atakuje PKP zdjęciem z 2007 roku

„Czy to prawda, że z rozkładu zniknęło 175 pociągów” - pytanie tej treści skierowała posłanka PO Agnieszka Pomaska do premiera Mateusza Morawieckiego i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Opatrzyła je zdjęciem przedstawiającym tłum podróżnych tłoczących się przed wejściem do wagonów, bez zachowania bezpiecznej odległości. Okazuje się, że opublikował je jeden z portali ilustrując informację o szczycie przewozowym przed Świętami Bożego Narodzenia w 2007 r.

Tabor na zdjęciu zamieszczonym przez posłankę jako ilustracja rzekomego narażania pasażerów na niebezpieczeństwo jest pomalowany w sposób typowy dla pierwszych lat XXI w. I rzeczywiście – okazało się, że jeden z portali opublikował je jako ilustrację informacji o szczycie przewozowym przed świętami Bożego Narodzenia w 2007 r.

Fajne to zdjęcie. Takie lekko już stare... �� pic.twitter.com/nUHCPSPXL0 — OperatorPługa (@OperatorpUga) March 24, 2020

W połowie marca, w pierwszych dniach po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego wielu przewoźników, zarówno PKP Intercity, jak i przewoźnicy realizujący zadania na poziomie samorządów (w porozumieniu z lokalnymi władzami) ograniczyło ofertę przewozową zwykle zmniejszając częstotliwość lokalnych połączeń czy skracając relacje dalekobieżnych (np. Warszawa – Wrocław zamiast Warszawa – Jelenia Góra).Pomaska opublikowała tweeta znacznie później, wtedy, gdy opinia publiczna zaczęła krytykować m.in. władze Warszawy w związku z ograniczeniem częstotliwości kursowania wszystkich środków komunikacji miejskiej. Pasażerowie skarżyli się na przepełnienie taboru i brak możliwości odbywania podróży w bezpiecznej odległości od siebie.