Trzaskowski: Wprowadziliśmy elastyczne rozkłady, a rząd każe nam zrezygnować

„Bezpieczeństwo mieszkańców, ale też pracowników Warszawskiego Transportu Publicznego to priorytet. Dlatego wprowadziliśmy elastyczne rozkłady, aby komunikacja miejska kursowała tam, gdzie jest potrzebna” – napisał na Twitterze prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, odnosząc się do faktu, że od poniedziałku stołeczna komunikacja miejska kursowała według rozkładu weekendowego. Jak twierdzi, wytyczne wprowadzone we wtorek przez rząd oznaczają „rezygnację z elastyczności”.

Od poniedziałku komunikacja miejska w Warszawie działa w trybie weekendowym. Taka decyzja Trzaskowskiego spowodowała, że na niektórych liniach zrobiło się tłoczno.



Prezydent stolicy wyjaśniał, że z transportu publicznego korzysta coraz mniej warszawiaków — od około 20 do 30 proc. dotychczasowej średniej. Dlatego — jego zdaniem — można ograniczyć kursowanie autobusów, tramwajów i metra, przy jednoczesnym zachowaniu środków ostrożności związanych z ochroną przed przenoszeniem koronawirusa.



Pasażerowie narzekają jednak, że powstał tłok w publicznych środkach transportu, co powoduje, że nie mogą dostosować się do wytycznych o zachowaniu odpowiedniej odległości.



We wtorek rząd wprowadził nowe ograniczenia związane z poruszaniem się. Wynika z nich m.in. że środki transportu zbiorowego nadal będą działać, ale jednorazowo może nimi jechać nie więcej niż tyle osób, ile liczba miejsc siedzących podzielona przez dwa.

Trzaskowski odniósł się do tej decyzji, twierdząc, że zmiany w rozkładach, firmowane przez ratusz, były elastyczne. „Dziś rząd każe zrezygnować z elastyczności, narzuca sztywne zasady. Zdrowy rozsądek czy propaganda?” – napisał na Twitterze. W odpowiedzi wielu internautów zwróciło uwagę, że ograniczenia rządowe mają właśnie na celu zmniejszyć zatłoczenie w autobusach i tramwajach.

Nie chciałeś zrezygnować z opłat parkingowych, naraziłeś ludzi w komunikacji miejskiej na utratę zdrowia wprowadzając ograniczoną ilość pojazdów, a dziś masz czelność w ten sposób pisać? i kto tutaj uprawia propagandę ?. — Piotr Antoni���� #Duda2020���� (@malyy5) March 24, 2020

Mamy kilka pytań do nowych wytycznych narzuconych przez rząd – w końcu to samorządy będą je wprowadzać. Jak praktycznie wyegzekwować limitowanie liczby pasażerów w pojazdach? Na przykład w dwuwagonowych tramwajach? Albo w metrze? — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) March 24, 2020

Ludzie sami się limitują ,tak jak w kolejkach ,w sklepach jak będą często jeździć to wsiądą do następnego podjeżdżającego. — adela rock (@adela_rock) March 24, 2020

źródło: twitter, tvp info, pap

Trzaskowski zastanawia się również, w jaki sposób można wyegzekwować odpowiedni limit pasażerów w pojazdach komunikacji miejskiej.