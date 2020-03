eWUŚ poinformuje lekarza, czy pacjent, który przyszedł na wizytę, nie ma kwarantanny

W systemie eWUŚ, potwierdzającym prawo do świadczeń medycznych, pojawi się informacja o kwarantannie. Dzięki temu lekarze będą wiedzieć, czy pacjent, który zgłosił się na wizytę, nie podlega aktualnie kwarantannie.

Rozwiązanie to, jak podkreśla NFZ, ma zwiększyć bezpieczeństwo zarówno personelu medycznego, jak i pozostałych pacjentów.



Zmianę w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) zapowiedział prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Adam Niedzielski.



– Przygotowujemy specjalny znacznik w systemie eWUŚ, który będzie wskazywał, czy pacjent jest objęty kwarantanną – wskazał prezes NFZ. To – jak akcentuje Fundusz, szczególnie ważna informacja dla lekarzy, do których zgłaszają się pacjenci.



Do tej pory medycy opierali się wyłącznie na oświadczeniu pacjenta. Teraz dane o objęciu kwarantanną oraz terminie jej zakończenia będą dostępne również w eWUŚ.

źródło: pap

Dotąd zdarzało się, że pacjenci nie mówili prawdy o swoim stanie zdrowia, narażając na ryzyko zarażenia samych lekarzy, ale także inne osoby oczekujące wraz z nimi na wizytę. Przez takie zachowanie zamykane były całe poradnie czy oddziały szpitalne.Bezpieczeństwo lekarzy jest dzisiaj kluczowe, dlatego doskonalimy system eWUŚ, aby zapewnić im zweryfikowane informacje i tym samym większą ochronę – podkreśla prezes Niedzielski. System eWUŚ ma być sukcesywnie zasilany kolejnymi danymi.