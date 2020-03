Witek: Podjęliśmy uchwałę o zmianie regulaminu Sejmu

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała, że w związku z epidemią koronawirusa uchwałą zmieniono regulamin Izby. – Musimy mieć na uwadze zdrowie parlamentarzystów, pracowników Sejmu, a także dziennikarzy – powiedziała.

We wtorek odbyło się posiedzenie Prezydium Sejmu ws. szczegółów organizacyjnych i rozwiązań bezpieczeństwa, dotyczących piątkowego posiedzenia Izby.



Marszałek Sejmu poinformowała na konferencji prasowej, że Prezydium Sejmu przyjęło uchwałę o zmianie regulaminu Izby. Jak mówiła, na sali plenarnej będzie ograniczona liczba posłów, zasiądą na niej przedstawiciele każdego klubu, zaś pozostali posłowie będą mogli brać udział w posiedzeniu Sejmu zdalnie.



Witek przekazała, że zmiana regulaminu dotyczy tylko: stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego, a także trzech stanów nadzwyczajnych opisanych w konstytucji: stanu wyjątkowego, stanu wojennego oraz stanu klęski żywiołowej.



– Nasza zmiana idzie w tym kierunku, żeby już w piątek móc obradować według nowego regulaminu, który obowiązywał z dniem przyjęcia - chcemy go przyjąć właśnie na piątkowym posiedzeniu – ale z mocą obowiązującą od dnia dzisiejszego, czyli od dnia, w którym Prezydium Sejmu ten projekt uchwały przyjęło – mówiła marszałek Sejmu.

źródło: tvp info, pap, iar

Jak przekazała Witek, za przyjęciem uchwały zagłosowało pięciu członków Prezydium Izby, jedna osoba wstrzymała się od głosu, nikt nie był przeciwny.– My jako parlamentarzyści czujemy na sobie wielką odpowiedzialność za prawo, które stanowimy, a wszyscy wiemy, w jakiej potrzebie są dzisiaj są pracodawcy, pracownicy, polskie rodziny – mówiła marszałek Sejmu, wskazując na konieczność uchwalenia tzw. tarczy antykryzysowej.Wcześniej o możliwość zdalnej pracy posłów byli pytani na konferencji lider PO Borys Budka oraz kandydatka tej formacji na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska.– Na pewno nie pozwolimy na złamanie regulaminu Sejmu. Polska konstytucja i polski regulamin Sejmu jest jasny i czytelny. Sejm zbiera się na posiedzeniach, Sejm może podejmować ustawy w obecności co najmniej połowy osób – powiedział Budka.W jego opinii, nie ma możliwości, by bez zmiany regulaminu Sejmu, obradować w sposób zdalny. – Jeżeli dzisiaj polscy pracownicy mogą przychodzić do pracy, jeżeli otwarte są sklepy spożywcze, jeżeli lekarze, pielęgniarki, kierowcy komunikacji publicznej mogą pracować, to nie widzę powodu, by posłów traktować w sposób wyjątkowy – przekonywał szef PO.Dodał, że oczekują od Elżbiety Witek, aby „Sejm został zorganizowany w sposób odpowiedni, ale z zachowaniem wszelkich procedur”. – Jeżeli naruszymy regulamin i polską konstytucję, to może się okazać, że za rok czy dwa ten rząd nakaże zwrot świadczeń, które otrzymają Polacy, bo ktoś wymyśli, że ta ustawa jest niezgodna z konstytucją – dodał.