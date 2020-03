Inwazja mrówek? Sceny jak z filmu katastroficznego [WIDEO]

Miliony mrówek wyszły z mrowisk i zaczęły przemierzać jezdnię w nieznanym kierunku w irańskim mieście Mehran przy punkcie granicznym z Irakiem. Tak twierdzi internauta. Obrazy jak z filmu katastroficznego trafiły do mediów społecznościowych.

Leżące na zachodzie Iranu miasto to zarazem jedno z najważniejszych przejść między dwoma państwami.



Nagranie wideo opublikował użytkownik Twittera w poniedziałek 23 marca br. Na filmie widać, jak mrówki idą wzdłuż płotu granicznego, tak jakby same planowały wyemigrować do Iraku.



Zaniepokojony autor nagrania, napisał: „Mam wrażenie, że jesteśmy na skraju wyginięcia. Wszystko sprzymierzyło się przeciwko nam”.

پشه کم بود حالا مورچه ها هم حمله کردن احساس میکنم داریم منقرض میشیم و همه چی بر علیه مونه pic.twitter.com/urVjkmwzeo — barsam (@everydaybarsam) March 23, 2020

źródło: twitter, o2.pl

Informacjom zaprzeczył Ahmed Reza Hatami, komendant posterunku granicznego w Mehranie. Jego zdaniem w okolicy nie pojawiło się nadzwyczajnie wiele mrówek czy innych owadów.– Na żadnym z przejść nie zgłoszono żadnych takich przypadków. Film nie jest związany z naszym posterunkiem – przekazał Hatami.