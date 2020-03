Żywi ludzie w kontenerze z 64 ciałami migrantów

Ciała 64 osób znaleziono w kontenerze w Mozambiku. Prawdopodobnie zmarli na skutek uduszenia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że to migranci z Etiopii. W kontenerze byli też żywi uchodźcy. Uratowano 14 osób.

Funkcjonariusze policji i służb migracyjnych zatrzymali ciężarówkę do kontroli. Gdy usłyszeli dźwięki dochodzące z wnętrza kontenera, poprosili kierowcę o otwarcie go. W środku znaleźli migrantów.



Kierowca pojazdu twierdził, że podczas pobytu w Malawi otrzymał propozycję przewiezienia migrantów za pieniądze do Mozambiku. W związku z tą sprawą policja zatrzymała dwie osoby, w tym kierowcę ciężarówki.

