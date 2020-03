Dodatkowe ograniczenia w przemieszczaniu się. Poznaj szczegóły

Rząd wprowadził nowe ograniczenia związane z poruszaniem się. Dotkną one każdego obywatela. Czego konkretnie dotyczą? Wyjaśniamy.

Rozporządzenie, o którym poinformował premier Mateusz Morawiecki z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim, wchodzi w życie już dzisiaj i będzie obowiązywało do 11 kwietnia.



Najważniejszym punktem jest zakaz przemieszczania się za wyjątkiem pracy, wolontariatu w walce z epidemią, uczestniczeniem w wydarzeniach religijnych oraz „niezbędnych spraw życia codziennego” — mowa jest tutaj o robieniu zakupów, wyjściu do pracy, do apteki czy lekarza.



Środki transportu zbiorowego nadal będą działać, ale jednorazowo może nimi jechać nie więcej niż tyle osób, ile liczba miejsc siedzących podzielona przez dwa.



Ograniczenia dotyczą także wydarzeń kościelnych. Może w nich brać udział maksymalnie pięć osób, nie włączając posługujących.

Zakazane są zgromadzenia powyżej dwóch osób, jednak nie dotyczy to rodzin.W mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy — czyli istotne ograniczenie działalności galerii handlowych oraz całkowity zakaz wszelkiej działalności gastronomicznej i rozrywkowej. Wciąż działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy. Wyłączone są jedynie osoby, które podróżują w zw. z pracą czy służbą.