Wolontariuszki robią bukiety dla medyków. Jest wśród nich dyrektor liceum

Od kilku dni pracują, przygotowują bukiety i zawożą do szpitali – na ten niezwykły gest wobec służb medycznych zdecydowały się florystki na Śląsku. W czasie, gdy stan zagrożenia epidemicznego odbija się na małych przedsiębiorcach, Ewa Ogrodowicz, właścicielka chorzowskiej kwiaciarni, wpadła na pomysł, jak spożytkować nadwyżki kwiatów. To „ratunek” dla roślin, ale też sposób okazania wdzięczności i podziwu ludziom.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



– Odbiór służb medycznych jest zaskakujący. Są bardzo zadowoleni, szczęśliwi. Czują solidarność florystów i społeczeństwa z nimi i myślę, że jest to miły gest w ich kierunku. A my w wolnych chwilach, które teraz mamy w pracy, możemy po prostu pomóc. Bardzo się cieszymy z tego powodu – podkreśla w rozmowie z anglojęzycznym kanałem Telewizji Polskiej Poland In właścicielka Kwiaciarni Wizaż i Dekoracje.



Ewa Ogrodowicz jest także członkiem Stowarzyszenia Florystów Polskich, a do zapoczątkowanej przez nią akcji dołączyły hurtownie i producenci, którzy dysponują nadwyżką kwiatów.



W kwiaciarni przewinęło się już ponad pięć tysięcy roślin, a akcja okazała się takim sukcesem, że w pewnym momencie zabrakło rąk do pracy przy obrabianiu kwiatów: usuwaniu liści, przycinaniu czy wkładaniu roślin do wody. Jednak – jak podkreśla z satysfakcją Ogrodowicz – po kwadransie od umieszczenia informacji w mediach społecznościowych zgłosiły się zainteresowane, chętne pomóc kobiety.



Wśród wolontariuszek jest dyrektorka jednego z chorzowskich liceów ogólnokształcących Grażyna Widera. – Kiedy zobaczyłam, że potrzebne są ręce, a ja mam zdrowe, co prawda już się zdążyłam pociąć, ale mam zdrowe, mam czas, w związku z czym stwierdziłam, że jak najbardziej, to taka piękna akcja, piękne kwiaty, piękny gest. W dzisiejszych czasach to wyjątkowo ważne – podkreśla pedagog.

#wieszwiecej Polub nas

Polska walczy z koronawirusem, a na pierwszej linii frontu są właśnie lekarze, służby medyczne, bez których bylibyśmy na straconej pozycji.

– To jest wyjątkowo trudna praca. Jak każda praca z ludźmi, a tu dodatkowo zmaganie się z chorobą, na którą, mimo postępu medycznego, nie zawsze mamy wpływ. Mówi się, że w chorobie ludzie są równi, no i nieść tą pomoc jest dzisiaj, nie tylko w obliczu pandemii, ale również w takim zwykłym dniu, coraz trudniejsze – przyznaje dyrektorka chorzowskiego liceum.



Jak zaznacza Ewa Ogrodowicz, właścicielka kwiaciarni, „bukiety zawsze są symbolem bliskości, przyjaźni i miłości, radości i podziękowania, więc kwiaty są dobre na wszystko”.



Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, gdzie trafiły kwiaty, to jedno z tych miejsc, gdzie trafiają pacjenci chorzy na koronawirusa.