Wielkopolskie rodziny walczą o kartę praw

Wielkopolskie rodziny apelują do radnych Sejmiku tego województwa o przyjęcie Samorządowej Karty Praw Rodzin. Projekt popiera poseł PiS Bartłomiej Wróblewski, zachęcając do składania podpisów pod petycją do samorządowców.

Na początku tego roku do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego trafił projekt Samorządowej Karty Praw Rodzin. Jak zapewniają wielkopolskie rodziny, „podpisanie karty: ochroni dzieci przed deprawacją; zabezpieczy prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi poglądami, zapewni respektowanie prawa rodzin w polityce prawodawczej samorządu”.



Radni mają głosować za przyjęciem projektu 30 marca. Jak podają organizatorzy apelu, „Karty podpisało już 37 samorządów”. Dodają: „Pora, aby Wielkopolska również jednoznacznie opowiedziała się po stronie rodziny”.



Apel do radnych przygotowała Społeczna Rada Edukacji i Wychowania „Rodzinny Poznań” razem z Centrum Życia i Rodziny. Do jego podpisania zachęca także Bartłomiej Wróblewski. „Rodzina jest jedną z najważniejszych wartości w życiu człowieka. Dlatego chciałbym Państwa prosić o podpisanie Wielkopolskiej Karty Praw Rodzin” – zachęca poseł z Poznania.



Polityk podkreśla, że „podpis na apelu do radnych Województwa Wielkopolskiego o przyjęcie Karty jest bardzo ważny”.



Apel rodzin do radnych



Autorzy apelu do radnych piszą, że „rodzina – fundament ładu społecznego i podstawowa wspólnota społeczna, zmaga się obecnie z coraz poważniejszymi problemami wewnętrznymi oraz jest poddawana silnej presji ideologicznej, także w województwie wielkopolskim”.

Podają, że „wielodzietność nierzadko utożsamiana jest w świadomości społecznej z patologią i nieodpowiedzialnością”. Dodają, że „forsowane przez skrajne grupy lobbystyczne programy tzw. zajęć antydyskryminacyjnych lub edukacji seksualnej kwestionują rolę rodziców jako pierwszych wychowawców dzieci i młodzieży, a tym samym osłabiają rodzinę”.



„W tym decydującym dla przyszłości polskiego społeczeństwa momencie, potrzeba jednoznacznego postawienia rodziny w centrum wszystkich działań samorządu (tzw. family mainstreaming) i przypomnienia fundamentalnych zasad ustrojowych chroniących rodzinę, zapisanych w Konstytucji RP” – podkreślono w liście do Sejmiku.



Zaznaczono, że Karta „stanowi gwarancję ochrony (…) zapisów konstytucyjnych”, a jej przyjęcie zapewni „wprowadzenie w życie działań, mających na celu dowartościowanie rodziny, małżeństwa i rodzicielstwa oraz ochronę przed wpływami ideologii podważających ich autonomię i tożsamość”.

