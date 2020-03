Premier: Będą ograniczenia w przemieszczaniu się

Rząd w związku z szerzącą się epidemią wprowadza nowe obostrzenia. To m.in. ograniczenia w przemieszczaniu się i w transporcie zbiorowym. Decyzję ogłosił na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Jak mówił, decyzja została podjęta „dla ocalenia życia wielu Polaków”. Jak mówił z kolei minister zdrowia Łukasz Szumowski, wprowadzony zostanie też zakaz wychodzenia z domu poza wyjątkowymi potrzebami — zakupy, praca, wizyta u lekarza. Obostrzenia obowiązują do dzisiaj do 11 kwietnia.

— Musimy dalej ograniczać zgromadzenia do absolutnego minimum. Nie powinny poruszać się więcej niż dwie osoby — mówił Morawiecki.



— Będą ograniczenia dotyczące poruszania się w komunikacji publicznej — tylko miejsca siedzące, podzielone przez dwa; w tramwaju czy autobusie i wszystkich środkach komunikacji publicznej nie może być tłoku, musi być dystans — wyliczał.



Środki transportu zbiorowego będą działały, ale jednorazowo może nimi jechać nie więcej niż tyle osób, ile wynosi liczba miejsc siedzących podzielona przez dwa.

źródło: TVP Info

W wydarzeniach kościelnych może brać udział jednocześnie nie więcej niż pięć osób, nie włączają w to posługujących.Już wcześniej rząd postanowił o zamknięciu przedszkoli, szkół i uczelni wyższych a także instytucji kulturalnych. Zdecydował też na zamknięcie granic dla cudzoziemców i skierowaniu na dwutygodniową kwarantannę każdego Polaka, który powróci z zagranicy.Rząd wcześniej zakazał także organizowania imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych do 50 osób.W Polsce wskutek epidemii zmarło już dziewięć osób. 774 jest zarażonych.