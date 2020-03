Zlekceważył kwarantannę i poszedł do sąsiada. Grozi mu nawet 30 tys. zł grzywny

Mieszkaniec powiatu kolbuszowskiego na Podkarpaciu zlekceważył zasady domowej kwarantanny. Podczas policyjnej kontroli – funkcjonariusze przynajmniej raz dziennie sprawdzają obecność objętych kwarantanną osób – nie było go w domu. Po około godzinie zadzwonił do policjantów, by powiedzieć, że już wrócił. Grozi mu do 30 tys. zł grzywny.

Kiedy policjanci podjechali pod dom mężczyzny i skontaktowali się z nim telefonicznie, oświadczył, że zaraz wyjdzie (policjanci muszą się naocznie przekonać, że dana osoba jest w domu) i rozłączył się. Jednak nie pojawił się i nie odpowiadał na kolejne telefony policjantów.



– Godzinę później mężczyzna zadzwonił do funkcjonariuszy i poinformował, że jest już w domu, a wcześniej był u sąsiada – powiedziała oficer prasowa kolbuszowskiej policji Jolanta Skubisz-Tęcza. Dodała, że policja o zdarzeniu powiadomiła służby sanitarne, a mężczyzna za swoje zachowanie odpowie przed sądem.



Zgodnie z nowymi przepisami za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi do 30 tys. zł grzywny.

Na Podkarpaciu pod nadzorem pozostaje 6877 osób, a 7365 są poddane kwarantannie. Hospitalizowanych jest 55 osób. Badaniami laboratoryjnymi potwierdzono 37 przypadków zakażenia. Zanotowano jeden zgon.