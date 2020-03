Rekordowo wysokie oceny pracy polskiej policji

Pracę policjantów pozytywnie ocenia 80 proc. Polaków, negatywną opinię o działalności policji ma 11 proc. badanych – wynika z najnowszych badań CBOS. Jak zauważa ośrodek, notowania policji są rekordowo wysokie.

Z raportu Centrum Badań Opinii Społecznej „Oceny działalności instytucji publicznych i mediów” wynika, że pozytywna ocena pracy policji w stosunku do badania z września 2019 r. wzrosła o 5 proc. O 4 proc. zmniejszyła się liczba badanych, którzy źle oceniają działania funkcjonariuszy.



Z najnowszego badania wynika, że pracę policjantów pozytywnie ocenia 80 proc. badanych. Niecałe 11 proc. ankietowanych wyraziło niezadowolenie z działalności funkcjonariuszy.



Jak zaznaczył CBOS, negatywne opinie o pracy policji relatywnie często pojawiają się wśród respondentów źle sytuowanych (22 proc.), badanych w wieku od 18 do 24 lat (20 proc.) i w wieku od 45 do 54 lat (19 proc.), mieszkańców największych miast (20 proc.) oraz badanych niepraktykujących religijnie (26 proc.).

źródło: pap

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5-15 marca na liczącej 919 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.