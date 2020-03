„LOT do Domu”: powroty Polaków z 12 kierunków

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomniało na Twitterze o przelotach do Polski zaplanowanych na wtorek w ramach akcji „Lot do Domu”. Narodowy przewoźnik zrealizuje tego dnia przeloty z 12 kierunków, m.in. z Brazylii, RPA i z Kuby.

We wtorek planowane są loty z Bergen i Tromso (Norwegia), Brukseli (Belgia), Cancun (Meksyk), Denpasar (Bali), Dubaju (ZEA), Dublina (Irlandia), Kapsztadu (RPA), Larnaki (Cypr), Londynu (Wielka Brytania), Rio de Janeiro (Brazylia) i z Varadero (Kuba).



Na loty z Kapsztadu, Bergen, Larnaki i Brukseli są jeszcze miejsca – wynika ze strony prowadzącego te przeloty LOT-u.



Na stronie internetowej LOT-u można znaleźć loty planowane w kolejnych dniach – aż do 5 kwietnia. Lista dostępnych połączeń będzie sukcesywnie uzupełniana – zaznacza LOT.

źródło: PAP, Twitter

Za powrót do Polski podróżujący płacą zryczałtowaną stawkę – od 400 do 800 zł w granicach Europy i 1,6-2,4 tys. zł za przelot dalekiego zasięgu. Pozostałą kwotę dopłaca LOT-owi polski rząd.Dotąd zrealizowano blisko 150 lotów, a do kraju wróciło już – jak informował w poniedziałek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk – ponad 30 tys. Polaków.