Ekspert podpowiada, jak chronić się przed cyberprzestępczością

Szerząca się epidemia koronawirusa stwarza idealne warunki dla cyberprzestępców. – Jeżeli pojawia się jakakolwiek nieprawidłowość i jakiekolwiek odstępstwo od reguły w kontaktach naszą instytucją finansową czy bankiem, to znaczy, że najprawdopodobniej ktoś próbuje dokonać oszustwa naszym kosztem i najprawdopodobniej właśnie padamy ofiarą przestępcy – podkreśla Igor Protasowicki. Ekspert ds. bezpieczeństwa podpowiada, jak odróżnić prawdziwe informacje o fałszywych.

– Jest co najmniej kilka przypadków potwierdzonych cyberprzestępstw. Przeważnie tyczy się to osób starszych czy też mało zorientowanych w działaniu systemów komputerowych. Musimy wiedzieć, że współcześni przestępcy, korzystający z technologii informatycznych – z połączenia komputerów i socjotechniki – podkreśla ekspert.



Igor Protasowicki ostrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod bank.



– To zawsze jest metoda kija i marchewki, gdzie marchewką jest zachęta do tego, abyśmy wyszli z naszej strefy bezpieczeństwa i zareagowali na sytuację, do jełkiej zostaliśmy sprowokowani. Przykładowym zagrożeniem, jakie pojawiło się w następnych dniach, był fałszywy SMS, gdzie informowano o zablokowaniu środków na rachunku bankowym w związku z zagrożeniem epidemiologicznym i informowano o możliwości odblokowania tych środków po zalogowaniu do specjalnie spreparowanego portalu i wniesieniu opłaty – podkreśla ekspert.



Ekspert podpowiada, jak odróżnić prawdziwą informację o fałszywej.

– W takiej sytuacji, z jaką mamy obecnie musimy zachować szczególną ostrożność i czujność, na wszelkie formy komunikacji, jakie do nas docierają. Jeżeli pojawia się jakakolwiek nieprawidłowość i jakiekolwiek odstępstwo od reguły, z czym mamy do czynienia zazwyczaj w kontaktach naszą instytucją finansową czy bankiem, to znaczy, że najprawdopodobniej ktoś próbuje dokonać oszustwa naszym kosztem i najprawdopodobniej właśnie padamy ofiarą przestępcy – mówi.Jak dodaje, „żaden z banków nie komunikuje się ze swoimi klientami przy użyciu takich środków jak SMS czy e-maile. Zazwyczaj kluczowe informacje przekazywane są za pomocą sytemu informacyjnego zabezpieczonych systemów transakcyjnych danego banku, w związku z czym jeżeli bank informuje nas o zmianie hasła czy o próbie ataku na nasze konto, czy ktoś dzwoni do nas w sprawie zmiany haseł logowania – to tego typu sytuacje zazwyczaj nie mają miejsca”.– Jeżeli dzieje się coś złego, system transakcyjny zostanie nam odcięty i wówczas przy użyciu standardowych środków komunikacji, czyli infolinii powinniśmy dokonać uruchomienia takiej usługi – podsumowuje.