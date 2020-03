Kwarantanna – co robić, a czego nie? Wyjaśniamy [WIDEO]

Z danych resortu zdrowia wynika, że w Polsce jest już około 150 tys. osób objętych kwarantanną. To przede wszystkim osoby, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem, ale także Polacy, którzy wrócili z zagranicy. Kwarantanna z zasady trwa 14 dni – choć o jej długości decyduje lekarz. Na co można pozwolić sobie w tym czasie, a czego nie robić nie wolno? Krótki spot na ten temat przygotowało ministerstwo zdrowia.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



W czasie kwarantanny nie wolno opuszczać domu ani wychodzić do sklepu. Nie można również spotykać się z innymi osobami, a jeśli jest taka konieczność – należy zachować bezpieczny odstęp, wynoszący minimum dwa metry.



Są także obowiązki – osoby objęte kwarantanną powinny przynajmniej dwa razy dziennie zmierzyć temperaturę ciała i zachować zasady higieny.



W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności należy niezwłocznie skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się na oddział zakaźny, unikając przy tym transportu publicznego.



W poniedziałek wieczorem w Polsce było 55,3 tys. osób objętych kwarantanną domową. Kolejne blisko 95,5 tys. to Polacy, którzy wrócili do kraju z zagranicy i również muszą odbyć dwutygodniową kwarantannę w domu.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info, gov.pl

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało specjalną aplikację Kwarantanna domowa – to oficjalny, bezpieczny i bezpłatny program na telefony komórkowe, który ułatwia przejście obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.„Umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym przebywasz oraz m.in. podstawową ocenę stanu zdrowia. Dzięki naszej aplikacji zyskujesz szybki dostęp do niezbędnych – pomocnych w czasie kwarantanny – informacji. Możesz też korzystać ze specjalnej infolinii” – zaznacza resort.