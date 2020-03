„Wykopmy koronawirusa”. FIFA i WHO łączą siły

Światowa Organizacja Zdrowia oraz Międzynarodowa Federacja Piłkarska będą wspólnie walczyć z koronawirusem. Organizacje uruchamiają wspólną kampanię „Wykopmy koronawirusa” w mediach na całym świecie. Akcja ma zachęcać do pozostania w domach i przestrzegania zasad bezpieczeństwa, o których mówi WHO.

W mediach na całym świecie, zarówno tych klasycznych jak i społecznościowych, mają pojawić się spoty, w których czołowi piłkarze świata przypominają o myciu rąk i zachowywaniu dystansu. W akcję zaangażowało się 28 zawodników, w tym Argentyńczyk Lionel Messi, Włoch Gianluigi Buffon oraz brazylijski bramkarz Liverpoolu Alisson Becker.



Ten ostatni w czasie wideokonferencji w siedzibie Światowej Organizacji Zdrowia mówił, że choć on sam nie może teraz uprawiać swojej pasji, jaką jest futbol, to odpowiedzialnie zostaje w domu.



– Trzeba zostać w domu, pomyśleć o innych i być solidarnym. W tym czasie musimy pokazać naszą solidarność, a schować nasze pasje, by pomyśleć o innych – zaznaczył.



Szef FIFA Gianni Infantino podkreślał z kolei, że w czasie pandemii cała ludzkość musi działać razem, bo tylko to przyniesie efekt.



– Musimy być pewni, że wyjdziemy z tego przez jedność całego świata. Musimy przypominać wszystkim, że należymy do tego samego rodzaju ludzkiego. Musimy udowodnić, że jesteśmy zdolni do globalnych aktów solidarności. Zdrowie jest najważniejsze – dodawał.

Pleased to launch "Pass the message: 5 steps to kicking out #coronavirus" campaign, together with @FIFAcom Gianni Infantino & @Alissonbecker. I thank them for their active involvement in passing the message against the pandemic since the very beginning!pic.twitter.com/ew5CmZDHD5 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 23, 2020

źródło: IAR

Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus liczy, że dzięki piłkarzom uda się dotrzeć do wielu ludzi z najważniejszymi informacjami o tym, jak zachować się w obliczu pandemii.– Mecze piłkarskie nie są rozgrywane, ale nasza współpraca stała się bardzo ważna w tym trudnym czasie. Piłka nożna może dotrzeć do milionów osób, zwłaszcza młodszych, do których urzędnicy odpowiedzialni za zdrowie nie są w stanie dotrzeć – dodał Ghebreyesus.FIFA zadeklarowała równocześnie wpłatę 10 mln dolarów na utworzony przez Światową Organizację Zdrowia specjalny fundusz na walkę z koronawirusem. Kolejnych 10 mln obiecał właściciel chińskiego portalu społecznościowego TikTok. Szef WHO poinformował, że na koncie funduszu jest już 70 mln dolarów.