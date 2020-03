Aktywista chce protestować przeciwko dacie wyborów. Wbrew przepisom

Lewicowy aktywista Piotr Czejkowski chce zwołać na Rynku w Krakowie protest przeciwko organizowaniu wyborów prezydenckich 10 maja. Jak poinformował, złożył zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym liczącym sto osób. Zgodnie z zaostrzonymi przepisami zgromadzenia nie mogą być jednak liczniejsze niż 50 osób.

„Zgodnie z zapowiedziami złożyłem dzisiaj w Urzędzie Miasta zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym, planowanym na 5 kwietnia w celu wyrażenia sprzeciwu przeciwko przeprowadzeniu głosowania w dniu 10 maja 2020 r. Ilość planowanych uczestników: 100 osób” – napisał na Twitterze Czejkowski.



Działacz poinformował, że zadzwonił do niego urzędnik z biura zarządzania kryzysowego Urzędu Miejskiego w Krakowie i zwrócił uwagę, że obecnie zgromadzenia mogą liczyć maksymalnie 50 osób. Zasugerował zmianę wniosku. Czejkowski wyjaśnił, że „oczywiście się nie zgodził”.



Aktywista wyjaśnił, że jeżeli urząd odrzuci wniosek, złoży skargę do Sądu Okręgowego, a jeżeli to nie pomoże, to później do Sądu Apelacyjnego.

Zmianę terminu wyborów prezydenckich popiera również kandydatka PO Małgorzata Kidawa-Błońska. Chce, żeby odbyły się w późniejszym terminie niż 10 maja.