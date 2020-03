Wielka Brytania: otwarte tylko kluczowe sklepy

Brytyjczycy mogą wychodzić z domu tylko do lekarza, do pracy, która jest niezbędna i której nie można wykonywać zdalnie, raz dziennie na spacer lub by poćwiczyć na powietrzu. Mogą także wyjść po zakupy, ale możliwości ich robienia znacznie się ograniczą: Wszystkie sklepy, które nie sprzedają kluczowych artykułów: żywności, środków higieny, lekarstw – mają zostać zamknięte. Angielskie media zwracają uwagę, że liczba zgonów na COVID19 rośnie w takim samym tempie, jak we Włoszech.

Wszystkie te drastyczne ograniczenia obowiązują od północy z poniedziałku na wtorek (od godz. 1 we wtorek czasu polskiego). Ogłosił je premier Boris Johnson w poniedziałek wieczorem.



Szef brytyjskiego rządu oświadczył także, że zabronione zostaną też spotkania więcej niż dwóch osób, o ile nie mieszkają razem, a także wszystkie uroczystości jak chrzciny czy śluby, z wyjątkiem pogrzebów.



Policja będzie miała prawo egzekwować restrykcje i rozpraszać zgromadzenia na zewnątrz składające się z więcej niż dwóch osób niemieszkających razem. Wszystkich obywateli Zjednoczonego Królestwa, którzy czasowo przebywają za granicą, MSZ w Londynie wezwało, by natychmiast powrócili do kraju, póki jeszcze mają taką możliwość.



„Zdecydowanie nalegamy, aby Brytyjczycy przebywający za granicą wracali do domu teraz, gdy istnieją jeszcze komercyjne połączenia, które to umożliwiają. Na całym świecie coraz więcej linii lotniczych zawiesza loty, a kolejne lotniska są zamykane, niektóre bez uprzedzenia. Tam, gdzie nie istnieją trasy komercyjne, nasi pracownicy pracują przez całą dobę, aby udzielać porad i wsparcia obywatelom Wielkiej Brytanii. Jeśli jesteś na wakacjach za granicą, czas na powrót do domu jest teraz, kiedy jeszcze można” – napisał w wydanym oświadczeniu minister spraw zagranicznych Dominic Raab.

źródło: PAP, BBC

Brytyjskie media zwróciły uwagę, że tempo przyrostu zgonów spowodowanych przez koronawirusa w tym kraju jest takie, jakie w analogicznym stadium epidemii było we Włoszech. Do 21 marca, 15 dni po pierwszym zgonie z tego powodu, zmarły na Wyspach 233 osoby. We Włoszech pierwsza ofiara śmiertelna zmarła 21 lutego. Po 15 dniach (7 marca) bilans wynosił również 233 osoby. Po kolejnych 15 dniach ofiar było już 5476.Wcześniej informowano, że rząd brytyjski może zmierzać w kierunku kontrolowanego rozwoju epidemii po to, by dzięki infekcjom głównie osób młodych i zdrowych, u których COVID-19 ma zwykle łagodny przebieg, całe społeczeństwo nabyło odporność.