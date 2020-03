Ekspertka: Testów na koronawirusa nie można zrobić amatorsko

„Nie da się zrobić więcej testów na koronawirusa. Sanepid na ul. Żelaznej ruszył już z badaniami. W PZH laboratorium zamknięto, bo okazało się, że pracownica była zakażona. Samo laboratorium też musi być specjalne, nie można tego testu zrobić amatorsko. (...) Krótko mówiąc, takie testy muszą być wykonywane w specjalnych warunkach” – powiedziała w rozmowie z „Polska Times” dr Grażyna Cholewińska, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych.

Dr Cholewińskiej zadano pytanie, czy można zwiększyć dostępność testów na koronawirusa. Jak stwierdziła, jest to niemożliwe, gdyż „nie ma kto ich robić”. W Polsce jest bowiem zbyt mało specjalistycznych laboratoriów diagnostyki molekularnej.



„W tej chwili wyznaczonych laboratoriów jest około 16 w całym kraju, ale ich moce przerobowe są znikome i nie wszystkie jeszcze zaczęły pracować. Laboratorium w moim szpitalu, w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie jest największe w Polsce i na dobę może wykonać 100 – 120 testów. Więcej nie da rady (…)” – odpowiedziała dr Cholewińska.



„Sanepid na ul. Żelaznej ruszył już z badaniami. W PZH laboratorium zamknięto, bo okazało się, że pracownica była zakażona. Samo laboratorium też musi być specjalne, nie można tego testu zrobić amatorsko. Po pierwsze trzeba mieć wiedzę i umiejętności, po drugie laboratorium musi mieć komorę laminarną, czyli taki system, który zapewnia bezpieczeństwo pracownikom i gwarantuje, żeby się nie pomieszał koronawirus z innymi wirusami. Krótko mówiąc, takie testy muszą być wykonywane w specjalnych warunkach.” – dodała.



Specjalistka zaznaczyła jednocześnie, że test taki nie jest tani. To koszt ok. 500 zł.

