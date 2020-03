Trzaskowski: Monitorujemy sytuację. Internauta: Jak awarię Czajki

„Sporą dyskusję wywołał temat zmian rozkładów jazdy komunikacji miejskiej w Warszawie. Uspokajam, że na bieżąco monitorujemy sytuację i wzmacniamy dodatkowymi pojazdami najbardziej obciążone linie” – napisał na Twitterze prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wpis krytycznie komentują internauci.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Trzaskowski zabrał głos w sprawie zarzutów, jakie pojawiły się wobec jego decyzji w sprawie zmiany częstotliwości kursowania komunikacji miejskiej w Warszawie. Stołeczny transport publiczny przeszedł na rozkład weekendowy. Sytuacja ta budzi coraz większy sprzeciw, gdyż w warszawskich autobusach można zauważyć tłok, co przekłada się na wzrost obaw o bezpieczeństwo, w związku z epidemią.



Kończąc swój wpis, prezydent Warszawy stwierdził: „Mam tylko do PiS-owskich propagandystów za miliardy jedną prośbę – dajcie nam, samorządowcom, pracować i podejmować racjonalne decyzje. Nie mamy czasu na potyczki w mediach społecznościowych. My naprawdę mamy co robić”.



Wpisy krytykują internauci. „Walka z koronawirusem polega na profilaktyce, a więc ograniczaniu potencjalnych możliwości zakażenia. Pan nie wyprzedza działań wobec możliwości zakażenia, ale swoimi działaniami im sprzyja. O co Panu chodzi?” – napisał jeden z komentujących.



„Patrzę na zamknięte w stolicy placówki medyczne, do tego zmniejszenie ilości autobusów, gromadny weekend nad Wisłą...”, „Pańskie monitorowanie to takie samo jest jak panowanie nad awarią Czajki.Dziękujemy!” – dodają inni.

Sporą dyskusję wywołał temat zmian rozkładów jazdy komunikacji miejskiej w @warszawa. Uspokajam, że na bieżąco monitorujemy sytuację i wzmacniamy dodatkowymi pojazdami najbardziej obciążone linie. https://t.co/uAYC3Za8TA @WTP_Warszawa @MZA_Warszawa #koronawirus — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) March 23, 2020

Panie Prezydencie, walka z #koronawirus polega na profilaktyce a więc ograniczaniu potencjalnych możliwości zakażenia. Pan nie wyprzedza działań wobec możliwości zakażenia ale swoimi działaniami im sprzyja.



O co Panu chodzi? — S.Młynarski (@poldek34) March 23, 2020

Patrzę na zamknięte w stolicy placówki medyczne, do tego zmniejszenie ilości autobusów, gromadny weekend nad Wisłą..

Pracujecie tam bardzo wydajnie Panie Prezydencie.

Sami sobie odpowiedzcie na co. — Ewelina Długołęcka 🇵🇱⚘ (@EwelDlugolecka) March 23, 2020

Pańskie monitorowanie to takie samo jest jak panowanie nad awarią Czajki.Dziękujemy!Dziękujemy!#COVIDー19 😎 — Robert Stankowski (@RobertStankows5) March 23, 2020

#wieszwiecej Polub nas