Spadek odsetka nowych zakażeń we Włoszech. Dziennikarz: kwarantanna działa

4789 nowych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono dziś we Włoszech. Tym samym ich odsetek spadł poniżej 10 proc. „Po raz pierwszy przyrost wyhamował do wartości jednocyfrowych. Włochy są w kwarantannie od dwóch tygodni. Naukowcy zapowiadali, że po dwóch tygodniach pojawią się efekty” - skomentował tę informację włoski dziennikarz Ferdinando Giugliano. Znaczny spadek nowych zachorowań odnotowano także w Belgii.

Giugliano zwrócił także uwagę na znaczny spadek liczby zgonów - 601 w stosunku do 651 w niedzielę i 793 w sobotę.

