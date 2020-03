„Biznes musi być solidarny”. Przywileje na stacjach Orlenu dla osób walczących z pandemią

– Osoby należące do wszystkich służb niosących pomoc w trakcie epidemii będą mieć na naszych stacjach darmowe napoje gorące. To nasz wkład w to, by być solidarny; biznes musi być solidarny – powiedział w „Gościu Wiadomości” prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

– To jest czas, kiedy powinniśmy chronić nasz rynek. (…) Nasze działania wynikają ze społecznej odpowiedzialności biznesu, wzmacniają one polską gospodarkę. Docelowo chronimy własny rynek, własnych klientów – mówił prezes Orlenu.



Jak zadeklarował, ceny paliw na stacjach Orlen będą dalej obniżane. – W ten sposób stymulujemy gospodarkę, pomagamy gospodarce, a więc pomagamy naszym klientom – powiedział.



Obajtek potwierdził również, że osoby należące do wszystkich służb niosących pomoc w trakcie epidemii będą obsługiwane bez kolejki, a na dodatek mogą liczyć na nieodpłatne ciepłe napoje.



– Chcemy pomóc wszystkim, którzy niosą pomoc. Takie osoby będą mieć na naszych stacjach darmowe napoje gorące. To nasz wkład w to by być solidarnym, biznes musi być solidarnym – powiedział.

źródło: TVP Info

Jak dodał, spółka Orlen Deutschland dostała od niego dyspozycję, by na granicy polsko-niemieckiej rozdawała żywność stojącym w kilometrowych korkach. Rozdano w ten sposób ponad 25 jej ton.– Proszę sobie przypomnieć czasy, kiedy mówiono, że kapitał nie ma narodowości. Jednak kapitał ma narodowość. Teraz ten właśnie kapitał pomaga narodowi, pomaga temu rynkowi, na którym działa. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której Orlen czy inne spółki skarbu państwa były w rękach całkowicie prywatnych. Proszę sobie wyobrazić, jak by wyglądała taka pomoc – powiedział Obajtek.