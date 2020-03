Czerwone strefy w Polsce? Wiceminister zdrowia odpowiada

Myślę, że dochodzimy do szczytu ilości zachorowań, dlatego w Polsce te dwa najbliższe tygodnie będą kluczowe. Jeżeli też wystąpi taki duży szczyt jak we Włoszech, mogą być niestety w Polsce tysiące osób zakażonych – powiedział na antenie TVP Info wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Pytany, czy trwają jakieś prace nad wprowadzeniem czerwonych stref w Polsce, Kraska odparł, że ogłoszenie stanu epidemii daje taką możliwość ministrowi zdrowia, ale „w tej chwili nie ma takich prac ani takiej potrzeby”.



– To, co wydarzyło się we Włoszech, gdzie te ogniska były już zdecydowanie duże i trzeba było je jak najszybciej odizolować, to się stało. W tej chwili u nas w kraju każde ognisko, które się pojawia jest natychmiast przecinane – powiedział.



– Pacjenci po prostu są poddawani kwarantannie, a osoby chore są kierowane do szpitali – dodał.

