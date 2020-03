PFN pomaga w walce z epidemią. Sfinansowała m.in. sprzęt diagnostyczny i ambulans

W walkę z epidemią koronawirusa włączyła się Polska Fundacja Narodowa. Fundacja sfinansowała zakup sprzętu diagnostycznego, środków zabezpieczenia bezpośredniego oraz ambulansu dla szpitali. Przedsięwzięcie PFN ma pomóc w walce z epidemią koronawirusa.

„W trybie natychmiastowym przekazaliśmy środki finansowe na bieżące, pilne potrzeby pięciu szpitali wskazanych przy pełnej koordynacji ustaleń z Ministerstwem Zdrowia. Konieczne jest, aby wsparcie Polskiej Fundacji Narodowej okazało się nie tylko zgodne z logiką szerokiego spektrum podejmowanych działań, ale też aby miało nader realny wpływ na wzmocnienie działań diagnostyczno-leczniczych w placówkach medycznych na terenie województwa mazowieckiego i podlaskiego” – powiedział cytowany w komunikacie prezes PFN dr Marcin Zarzecki.



PFN wymieniła też sprzęt diagnostyczny, który sfinansowała do walki z koronawirusem. Są to kardiomonitory, defibrylatory, pompy infuzyjne, aparaty AMBU, lucas do reanimacji, wózki transportowe dla pacjentów, wózki anestezjologiczne, krzesełko kardiologiczne, komora do transportu pacjentów zakaźnych, pompa do żywienia dojelitowego, ciśnieniomierze, stetoskopy elektroniczne, aparaty do mierzenia ciśnienia, termometry na podczerwień oraz bezdotykowe.

Zasoby finansowe – jak zapewnia fundacja – pozwolą zabezpieczyć szpitale w środki do dezynfekcji skóry, powierzchni oraz środki zabezpieczenia bezpośredniego: ponad 20 tys. masek chirurgicznych i filtrujących, kilka tysięcy rękawic ochronnych, wzmocnionych fartuchów chirurgicznych, gogle ochronnych, przyłbice, czepki chirurgiczne, kombinezony, okulary ochronne i ochraniacze na buty.

Dodatkowo PFN – jak czytamy – sfinansowała zakup ambulansu transportowego typu „A2” dializówka, który będzie wykorzystywany w szpitalu zakaźnym na Mazowszu.



O tym, że PFN podjęła decyzję o przekazaniu środków z rezerwy finansowej na 2020 r. na wsparcie walki z epidemią fundacja informowała w czwartek.



PFN została założona w 2016 r. i jest w całości finansowana z budżetów 17 spółek skarbu państwa. Ma za zadanie promocję Polski za granicą.