Zatłoczone autobusy w polskich miastach. Wprowadzono zmiany w rozkładach

Od poniedziałku komunikacja miejska w Warszawie kursuje według weekendowego rozkładu jazdy, co powoduje zatłoczenie w autobusach i tramwajach. Internauci zwracają uwagę, że w tych warunkach niemożliwe jest stosowanie się do zalecanych przez służby obostrzeń, co zwiększa z kolei ryzyko zakażenia się koronawirusem. Ograniczenia w kursowaniu wprowadziły także inne miasta w Polsce.

W poniedziałek rano w mediach społecznościowych rozpowszechniane i udostępniane były, m.in. przez polityków PiS, zdjęcia zatłoczonych autobusów miejskich w Warszawie. Radni PiS wystosowali do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego apel o wycofanie się z ograniczenia kursowania komunikacji miejskiej, oceniając, że ta decyzja naraża zdrowie i życie mieszkańców.



Prezydent stolicy w nagraniu opublikowanym w poniedziałek na Facebooku zapewnił, że decyzje podejmowane przez samorząd są racjonalne. Zaznaczył, że w zeszłym tygodniu 75 proc. warszawiaków zrezygnowało z poruszania się autobusami, a w metrze było 20 proc. ruchu w porównaniu z dniami sprzed epidemii. Mieszkańcy zwracają jednak uwagę, że takie rozwiązanie powoduje duży tłok w autobusach i tramwajach, co stwarza ryzyko zakażenia koronawirusem.



W związku ze stanem epidemii w kraju ograniczenia i zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej wprowadzają także inne polskie miasta, m.in. Łódź, Kraków, Gdańsk, Poznań, a także Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

Pani @Dulkiewicz_A, proszę o niezwłoczną interwencję, przywrócenia normalnego rozkładu jazdy w komunikacji miejskiej i zwiększenia do maksimum kursów na obciążonych liniach! Obecna sytuacja jest niedopuszczalna, łamie wszystkie zasady obowiązujące w czasie epidemii! https://t.co/gf7Ov7GSS5 — Kacper Płażyński (@KacperPlazynski) March 23, 2020

Gdyby głupota miała skrzydła Jaśkowiak latałby jak gołębica.

Ogranicza częstotliwość kursowania miejskich autobusów i tramwajów. Efekt? Ścisk na niejednej linii.



Może głupota Jaśkowiaka nie lata, ale unosi się jak koronowirus w komunikacji miejskiej. https://t.co/46qEP2UAh0 — Wojciech Wybranowski (@wybranowski) March 23, 2020

Jaki ma sens kwarantanna i dyscyplina, gdy kolejne duże miasta wprowadzają weekendowe połączenia autobusowe? Ludzie, którzy muszą jeździć do pracy będą się zarażać wzajemnie. Kto za to odpowie? @Dulkiewicz_A @trzaskowski_ @jacek_jaskowiak #KoronawirusWPolsce — Agata Puścikowska (@APuscikowska) March 23, 2020

Od środy kolejne ograniczenia w kursowaniu komunikacji miejskiej mają być wprowadzone w Kielcach. Autobusy na liniach 4, 13, 21 i 36 będą wówczas kursowały ze zmniejszoną częstotliwością, według rozkładów jazdy jak w sobotę.



Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach Barbara Damian podkreśliła, że kolejne ograniczenia w kursowaniu autobusów związane są z malejącą liczbą pasażerów.



– Te ograniczenia wprowadzamy stopniowo. Zdajemy sobie sprawę, że przewoźnik, czyli Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji, musi się do tego przygotować. Nie było więc mowy o tym, aby wszystkie ograniczenia wprowadzić jednego dnia – powiedziała.



– Obserwujemy sytuację, co się dzieje i dopiero wtedy podejmujemy decyzje – podkreśliła Damian. Dodała, że kolejne ograniczenia będą dotyczyć przejazdów do gmin ościennych.