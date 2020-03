Burmistrz Madrytu zamyka zakład pogrzebowy. Brakuje miejsc na zwłoki

Burmistrz Madrytu, Jose Luis Martinez-Almeida poinformował o konieczności „natychmiastowego” zamknięcia miejskich zakładów pogrzebowych z powodu „braku środków ochronnych dla pracowników” oraz „osiągnięcia limitu dysponowanego miejsca na przechowywanie zwłok”.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



„Nie jesteśmy w stanie kontynuować kremacji i pochówku ciał - ofiar Covid-19” – napisał burmistrz stolicy w cytowanym przez EFE piśmie do ministra zdrowia, Salvadora Illy.



Już kilka dni temu pracownicy miejskiego zakładu pogrzebowego w Madrycie, w obawie przed zarażeniem, zwrócili się do władz centralnych o dostarczenie środków ochronnych, w tym maseczek, rękawic i odzieży.



Informowali także o braku miejsca w chłodni zakładu pogrzebowego na przechowywanie zwłok oraz o braku możliwości przygotowywania ciał do pochówku. W związku z tym pracownicy zakładów pogrzebowych zaprzestali czasowej konserwacji, rekonstrukcji, balsamowania i zabiegów estetycznych wszystkich zwłok, niezależnie od powodu zgonu.



Liczba zmarłych na koronawirusa w autonomicznej wspólnocie Madrytu jest największa w całym kraju, w poniedziałek wzrosła do 1 263 osób, co stanowi prawie 58 proc. ofiar Covid-19 w całej Hiszpanii. Szybko wzrasta też liczba zakażonych - w poniedziałek odnotowano w Madrycie 10 575 zainfekowanych, tj. o 873 więcej niż poprzedniego dnia. Około 950 osób z regionu madryckiego przebywa na oddziałach intensywnej terapii.





#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Według danych ministerstwa zdrowia, prawie 70 proc. pacjentów w szpitalach i blisko 90 proc. zmarłych to osoby powyżej 60 lat, często z innymi schorzeniami chronicznymi.