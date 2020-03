Prezydent dementuje informację o maseczkach: To jest bardzo przykry fake news

Pytań przyszło bardzo dużo, w ciągu ostatnich 4 godzin ponad 1500. Dziękuję za tak ogromne zainteresowanie, postaram się odpowiedzieć na jak najwięcej z nich – zapowiedział Andrzej Duda na specjalnej sesji pytań i odpowiedzi na Facebooku. Prezydent nakreślił sytuację związaną z walką z koronawirusem. Odpowiedział też na pytanie, czy do Wielkanocy możliwe jest zwalczenie patogenu w Polsce.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



– Nie jestem lekarzem, nie jestem specjalistą z tej dziedziny, ale nikt nie powiedział mi jeszcze, że zdołamy zwalczyć wirusa do Wielkanocy – przyznał prezydent. Dodał, że ma nadzieję, iż przy dobrej dyscyplinie i dobrym szczęściu uda się zmniejszyć dzienną liczbę zachorowań.



Andrzej Duda zdementował także informację, jakoby maseczki ochronne skierowane do Włoch zostały zablokowane na polskiej granicy. – To jest nieprawda. To jest bardzo przykry fake news, który został podany, no niestety, przez jedną z poważnych włoskich gazet – powiedział. Podkreślił, że jest to przykład nieodpowiedzialności.



– Natomiast faktem jest, że teraz wszyscy na całym świecie walczą o te maseczki i starają się je zdobyć w każdym możliwym miejscu – stwierdził prezydent.



Na pytanie, jak walczyć z fake newsami na temat koronawirusa, odpowiedział: „Przede wszystkim proszę nie ulegać panice, nie ulegać jakimś emocjom na skutek tego, co państwo przeczytacie w internecie”.



– Gorzej jest, tak jak przed momentem mówiłem, gdy poważny ośrodek medialny coś podaje – zaznaczył i podkreślił, aby opierać się na informacjach z oficjalnych źródeł.

Koronawirus na świecie. Śledzimy najnowsze przypadki [RELACJA] Świat zmaga się z epidemią koronawirusa. Groźny wirus wywołujący zapalenie płuc rozprzestrzenił się z Chin i pojawił się w większości państw... zobacz więcej

Dodał, aby słuchać także lekarzy oraz nie ulegać emocjom na skutek niesprawdzonych informacji niepochodzących z oficjalnych źródeł. Podkreślił, że jest wiele znaków zapytania związanych z pandemią, ale jedno jest pewne: koronawirus wywołał kryzys.



– Podjęliśmy takie, a nie inne zasady, aby ratować zdrowie i życie ludzi. Przede wszystkim życie. Widząc, co się dzieje we Włoszech – jest tam wysoka zachorowalność – nie chcieliśmy popełnić błędów. Dlatego podjęliśmy zdecydowane środki – powiedział Andrzej Duda.



Dodał, że podejmowane działania mają także na celu ratowanie gospodarki. – To jest nasz obowiązek dziś wesprzeć tych, którzy – nie ze swojej winy, jakby nie było – tracą, często dorobek całego życia – zaznaczył.



– Musimy im pomóc, aby mogli jak najwięcej uratować. Bo to już jest w tej chwili ratowanie. To nie ma się co oszukiwać. To nie jest nabijanie nikomu kabzy, to jest po prostu ratowanie czego się da – powiedział prezydent.