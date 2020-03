Prezydent: mam nadzieję, że parlament zajmie się „tarczą antykryzysową” w tym tygodniu

– Mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu przepisy dotyczące tzw. tarczy antykryzysowej będą procedowane w Sejmie – powiedział prezydent Andrzej Duda po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Szef państwa ocenił, że istnieje ogromna szansa, iż rozwiązania te zostaną przyjęte przez parlament w zgodzie. Zapewnił też, że w pakiecie zostaną uwzględnieni rolnicy.

Prezydent zwołał na poniedziałek posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, na którym razem z przedstawicielami rządu, władz Sejmu i Senatu oraz liderami ugrupowań parlamentarnych omówił propozycje dotyczące tzw. tarczy antykryzysowej, mającej zniwelować negatywne skutki pandemii dla gospodarki.



– Głosów konstruktywnych było bardzo wiele; było też dużo pytań. Praca nad tymi rozwiązaniami toczy się nadal. Będą uwzględniane oczywiście zasadne uwagi zgłaszane przez przedstawicieli opozycji. Przede wszystkim, co dla mnie najważniejsze, jest ogromna szansa, że właśnie w zgodzie zostanie wypracowana ostateczna wersja tych przepisów – ocenił Andrzej Duda po zakończonym posiedzeniu.



Prezydent wyraził nadzieję, że pakiet zostanie przyjęty przez Sejm pod koniec bieżącego tygodnia, a potem „także jak najszybciej i przez Senat”. – To jest bardzo ważne, dlatego, że te przepisy są potrzebne do tego, żeby dzisiaj ratować polską gospodarkę – powiedział prezydent.



Zapewnił ponadto, że „w przygotowywanym przez rząd pakiecie ustaw tarczy antykryzysowej będą uwzględnieni rolnicy”, którzy „nie zostaną pozostawieni sami sobie”. – Zgłosiłem jeszcze w sobotę bardzo ważny postulat – dzisiaj podkreśliłem go bardzo mocno, dodatkowo – że polscy rolnicy, nie tylko ci, którzy prowadzą produkcję rolną tę wielkotowarową, ale także i ci, którzy prowadzą po prostu rodzinne gospodarstwa rolne, często zatrudniając kilku pracowników, aby oni zostali potraktowani tak, jak są potraktowani przedsiębiorcy – oświadczył Andrzej Duda

– To jest bardzo ważne, bo tu też utrzymują się rodziny, tutaj też są pracownicy. I te zasady, które są przygotowywane dla różnych przedsiębiorców i tych samozatrudnionych, czyli tych najmniejszych, mikroprzedsiębiorców zatrudniających do dziewięciu osób, małych, średnich przedsiębiorców, a także tych wielkich – bo dla każdej kategorii znajdują się w tych propozycjach rozwiązania – żeby one mogły być stosowane także dla rolników – podkreślił prezydent.



W ocenie Andrzeja Dudy „nikt nie ma wątpliwości, że kryzys, który został wywołany przez koronawirusa, będzie głęboki na całym świecie” i że dotknie on także i Polskę.



Prezydent podziękował też wszystkim rodakom „za stosowanie się do zasad, które do tej pory zostały wskazane”. – Za odpowiedzialność w okresie kwarantanny, za odpowiedzialne podejście i dzwonienie na infolinię, do lekarzy, a nie udawanie się w przypadku złego samopoczucia, jeśli czujemy, że możemy mieć coś w rodzaju grypy, co dzisiaj oznacza, że może to być koronawirus – przypominał.