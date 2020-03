Maja Włoszczowska radzi miłośnikom kolarstwa górskiego, jak trenować w czasie pandemii

W czasie pandemii koronawirusa, wychodząc z domu, musimy zachować szczególnie środki ostrożności. Tyczy się to również jazdy na rowerze. Utytułowana kolarka górska, Maja Włoszczowska, daje kilka wskazówek miłośnikom jednośladów.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



– Podczas jazdy nie zatrzymuj się, zachowaj dystans, nie witaj się z innymi – radzi dwukrotna wicemistrzyni olimpijska. – Wybieraj mało ruchliwe trasy, na przykład szlaki prowadzące przez las. Unikaj trudnych tras, by nie narazić się na jakąś kontuzję - to mogłoby odciągnąć lekarzy od spraw, które są teraz najważniejsze – podpowiada Włoszczowska. Kolejna rada: – Nie forsuj się zbyt mocno. Po intensywnym treningu, będziesz mieć obniżoną odporność.



– Na pewno w dużych miastach jest trudniej zachować bezpieczeństwo podczas jazdy rowerem. Ja mieszkam w Jeleniej Górze. Wychodząc z domu, mogę jechać prosto do lasu. Jeśli wybieram drogę asfaltową, to nie mam żadnych skrzyżowań, świateł, w ogóle się nie zatrzymuję – opowiada sportsmenka.



Gwiazda zespołu Kross Racing Team poleca również dwa narzędzia do treningów domowych – rower stacjonarny i trenażer. Trenażer to urządzenie umożliwiające jazdę na rowerze – tym samym, którym poruszamy się po dworze, w warunkach domowych, w miejscu. W zależności od modelu, koła roweru albo przemieszczają się po specjalnych rolkach, albo urządzenie montowane jest na tylne koło. Trenażer dosyć dobrze imituje naturalną jazdę na trasie.





#wieszwiecej Polub nas

Nieco bardziej monotonną sesję na rowerze stacjonarnym można urozmaicić sobie, ustawiając urządzenie przed telewizorem albo pedałując z różnym natężeniem – np. pięć minut spokojniej, a pięć minut mocniej.



– Taki niepozorny rowerek daje nam to, czego nie dadzą inne domowe ćwiczenia, jak pompki czy przysiady – pozwala zrobić trening kardio, który przekłada się na zgubienie zbędnych kilogramów i poprawę ogólnej wydolności – ocenia kolarka.



Opcja dla bardziej zaawansowanych to podłączenie trenażera do aplikacji takich jak Zwift, które pozwalają brać udział w wirtualnych wyścigach i rywalizować w nich ze znajomymi czy kolegami z zespołu. Dla sportowców, takich jak Maja, którzy szlifują formę przed Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio (te póki co nie zostały przełożone), to w tym momencie jedyna możliwość, by poczuć smak drużynowej rywalizacji.



Włoszczowska do soboty 28 marca zamierza pozostać na dobrowolnej kwarantannie. Zdecydowała się na częściowe odosobnienie po tym, jak wróciła z obozu treningowego w Hiszpanii. Lekarze pozwolili jej wychodzić z domu pod warunkiem, że będzie przestrzegać odpowiednich zaleceń.