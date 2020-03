Krakowscy urzędnicy zamknęli place zabaw w obawie przed koronawirusem

Place zabaw, siłownie oraz boiska na terenach zielonych w Krakowie zamknięte do odwołania – taką decyzję podjął Zarząd Zieleni Miejskiej. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców przed koronawirusem.

Jak podkreślili krakowscy urzędnicy przez ostatnie dni krakowskie place zabaw wcale nie opustoszały w obawie przed koronawirusem. Wręcz przeciwnie. W ostatnich dniach spacerowało po terenach zielonych wiele osób, a rodzice bardzo chętnie zabierali swoje dzieci na huśtawki i zjeżdżalnie.



Dlatego podjęto decyzję o zamknięciu miejskich placów zabaw, siłowni i boisk. Zamkniętych zostało w Krakowie 160 takich obiektów. Jak powiedział Radiu Kraków, dyr. Zarządu Zieleni Miejskiej Piotr Kempf, pomimo apeli urzędników do mieszkańców „nawet w weekend, przy dość kiepskiej pogodzie, na placach zabaw nadal było sporo ludzi”.



Parków, co prawda nie zamknięto, ale przy wejściu do nich zamieszczono informację o ryzyku, które wiąże się z przebywaniem w dużych skupiskach. Jak podkreśla Zarząd Zieleni Miejskiej, wszystkie decyzję podjęto w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców.





