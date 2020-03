MJN broni Trzaskowskiego i decyzji o mniejszym taborze. „Bądźmy wyrozumiali”

„To wyjątkowa sytuacja dla Warszawskiego Transportu Publicznego i nas wszystkich” – tak organizacja „Miasto Jest Nasze” broni decyzji Rafała Trzaskowskiego o zmniejszeniu taboru komunikacji miejskiej. Skutkiem tej decyzji jest zwiększenie tłoku w tramwajach, metrze i autobusach w czasie pandemii koronawirusa w Polsce. „Bądźmy wyrozumiali” – prosi MJN, a prezes organizacji brutalnie zaatakował posła Kaletę, który stanął w obronie warszawiaków.

Na skutek decyzji stołecznego ratusza komunikacja miejska w Warszawie ze zmienioną częstotliwością kursuje od poniedziałku. Stołeczny transport publiczny przeszedł na rozkład weekendowy. Sytuacja ta budzi coraz większy sprzeciw, gdyż w warszawskich autobusach można zauważyć tłok, co przekłada się na wzrost obaw o bezpieczeństwo, w związku z epidemią.



Do sprawy odniosło się stowarzyszenie Miasto Jest Nasze.„To wyjątkowa sytuacja dla Warszawskiego Transportu Publicznego i nas wszystkich, więc bądźmy wyrozumiali, ale jeśli widzicie tłok, to zgłaszajcie to na 19115. Nawet w transporcie zbiorowym możemy trzymać dystans społeczny” – czytamy na Twitterze MJN.



Wcześniej decyzję Trzaskowskiego skomentował w krytycznym tonie Sebastian Kaleta, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. – Apelowałem w ubiegłym tygodniu, by tej decyzji nie podejmować. Niemniej jednak została ona (…) wdrożona. Widzimy niestety, z jakim opłakanym skutkiem – mówi w nagraniu zamieszczonym na Twitterze. Zaapelował tam również „o to, żeby (prezydent Warszawy) zmienił jednak decyzję co do sposobu kursowania komunikacji miejskiej”.



Za te słowa zaatakował Kaletę Jan Mencwel, prezes MJN. „Jak się robi wojnę polityczną na epidemii? O tak! ZTM już dawno zapowiedział zmiany, dodatkowe kursy, a pan Poseł dalej brnie. Myślę, że to desperacka próba przykrycia wpadek rządu (brak masek, strojów dla lekarzy, testów?). Obrzydliwe” – napisał.



Później Mencwel udostępnił też tweeta Karoliny Gałeckiej, rzeczniczki warszawskiego ratusza. „Pierwsze dane z godz. 6-10, pomiary z 14 linii autobusowych – udział pasażerów 22 proc. w porównaniu do dnia 3 lutego” – pisała Gałecka, nawiązując do danych porannych, sprzed godzin szczytu. Nie wiadomo też, dlaczego odniosła je akurat do 3 lutego.

Komunikacja miejska w Warszawie ze zmienioną częstotliwością kursuje od poniedziałku. Stołeczny transport publiczny przeszedł na rozkład weekendowy.



Jak wyjaśnił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, z transportu publicznego korzysta coraz mniej warszawiaków – od około 20 do 30 proc. dotychczasowej średniej. Jego zdaniem można ograniczyć kursowanie autobusów, tramwajów i metra, przy jednoczesnym zachowaniu środków ostrożności związanych z ochroną przed przenoszeniem koronawirusa.





