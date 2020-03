Gdy zobaczyły radiowóz, wróciły do domu na kwarantannę. Potem znów wyszły

Dwie mieszkanki powiatu gnieźnieńskiego otrzymały po 5 tys. zł kary za złamanie kwarantanny. Kobiety, mimo zakazu, dwukrotnie opuściły miejsce zamieszkania m.in. po to, by zawieźć psa do weterynarza. Obecnie na terenie powiatu gnieźnieńskiego kwarantanną domową objętych jest około 100 osób, które wróciły z zagranicy.

Dwie mieszkanki powiatu gnieźnieńskiego zostały ukarane po tym, jak 15 marca policjanci pojechali sprawdzić, czy stosują się do zasad kwarantanny.



– Niestety, nie zastali ich w domu. Okazało się, że wraz z innymi osobami znajdowały się 200 metrów dalej. Gdy zobaczyły radiowóz, wróciły do domu. Policjanci poinformowali je o konieczności przestrzegania kwarantanny – poinformowała oficer prasowy gnieźnieńskiej policji asp. sztab. Anna Osińska.



Za przebywanie poza domem mimo obowiązku kwarantanny Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie nałożył na kobiety karę administracyjną w wysokości po 5 tys. zł. W niedzielę policjanci asystowali inspektorom sanitarnym podczas dostarczania decyzji kobietom, które złamały zakaz opuszczania domu.

źródło: pap

– Okazało się, że 20 marca kobiety również złamały ten zakaz. Poszły z psem do weterynarza. O tym fakcie policjanci również powiadomili Powiatowego Inspektora Sanitarnego – podała Osińska.Aktualnie na terenie Wielkopolski objętych kwarantanną domową jest ponad 3,5 tys. osób. W piątek rząd, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii, podwyższył kary za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny z 5 tys. zł do 30 tys. zł.