Areszt dla trójki nastolatków. Kasłali na parę starszych osób

Trójka brytyjskich nastolatków została aresztowana za napaść na dwie starsze osoby. Głównym elementem napaści było kaszlnięcie im w twarz – podała w poniedziałek stacja BBC.

Do zdarzenia doszło w piątek po południu w miejscowości Hitchin w hrabstwie Hertfordshire na północ od Londynu. Do przechodzącej ulicą starszej pary podeszła trójka nastolatków – w wieku 16, 18 i 19 lat. Jeden z nich miał zakasłać seniorom w twarz.



W incydent włączył się jeszcze jeden z przechodniów, który interweniował. Wskutek starcia interweniujący mężczyzna oraz starsza, Ponad 70-letnia kobieta mają siniaki. Kobieta została również zabrana do szpitala na rutynowe badania, ale została już zwolniona do domu. Aresztowanym nastolatkom postawiono zarzuty uszkodzenia ciała, wszczęcia burdy i uszkodzenia mienia.



Głównym sposobem przenoszenia się koronawirusa, którego pandemia trwa na całym świecie, jest droga kropelkowa.

