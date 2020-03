Antysemicki fake news. „Dezynfekcja” Żydów w dzisiejszych Niemczech?

Na Twitterze można znaleźć film, na którym widać na ulicy grupę ortodoksyjnych żydów spryskiwanych wodą przez służby porządkowe. Materiał jest opatrzony antysemickim i rasistowskim podpisem. Sugeruje on, że zarejestrowane wydarzenia miały mieć miejsce w niemieckim Lipsku, w bieżącym roku, najpewniej w związku z epidemią koronawirusa. Jak się okazuje, nagranie ma już niemal dwa lata i pochodzi z Izraela.

W internecie pojawił się materiał filmowy, na którym widać grupę siedzących na jezdni ortodoksyjnych żydów. Przedstawiciele służb - jak się można domyślać - porządkowych kierują w ich stronę strumienie wody. Materiał podpisany jest słowami: „Lipsk, Niemcy. Dezynfekcja od 1933. 2020 – bardziej potrzebna niż kiedykolwiek”. 1933 to rok dojścia Adolfa Hitlera do władzy w Niemczech. Podpis sugeruje, że sytuacja ma miejsce obecnie.



W rzeczywistości nagranie pochodzi z Izraela, z 2018 r. Zarejestrowano na nim spryskiwanie ortodoksyjnych wyznawców judaizmu przez izraelskie służby, mające zmusić ich do opuszczenia ulicy. Protestujący zablokowali ją w związku ze sprzeciwem wobec działań izraelskiej armii – czytamy na izraelskim portalu vosizneias.com.

